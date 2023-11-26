Над Московской, Тульской, Брянской и Калужской областями сбиты 11 БПЛА ВСУ

Фото: сайт Кремля
Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 26 ноября уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём Telegram-канале о трёх сбитых беспилотниках ВСУ в районе Наро-Фоминска, Подольска и Одинцовском городском округе, которые летели на Москву.
О сбитых украинских дронах также сообщил и брянский губернатор Александр Богомаз. По его словам, это произошло над Карачевским и Брянским районами — при этом также не было ни пострадавших, ни разрушений.
Доктор политических наук, профессор, директор научно-образовательного центра московского государственного областного университета, военный эксперт Михаил Зеленков в беседе с «Радио 1» ранее объяснил, почему дроны долетают до Москвы и долгое время остаются незамеченным. По словам специалиста, новые беспилотники изготавливаются из материалов, которые помогают скрываться от радиолокации. Это помогает им долгое время находиться вне поля зрения.
Удары по регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Читайте также:
Минобороны сообщило о сбитом над Курской областью украинском беспилотнике
Военный эксперт объяснил, как украинским беспилотникам удаётся долетать до Москвы
Минобороны сообщило о перехвате волны из 17 украинских беспилотников
«Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях. Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб. Работа по дальнейшему обнаружению БПЛА продолжается», — написал Собянин.
Доктор политических наук, профессор, директор научно-образовательного центра московского государственного областного университета, военный эксперт Михаил Зеленков в беседе с «Радио 1» ранее объяснил, почему дроны долетают до Москвы и долгое время остаются незамеченным. По словам специалиста, новые беспилотники изготавливаются из материалов, которые помогают скрываться от радиолокации. Это помогает им долгое время находиться вне поля зрения.
Удары по регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Читайте также:
Минобороны сообщило о сбитом над Курской областью украинском беспилотнике
Военный эксперт объяснил, как украинским беспилотникам удаётся долетать до Москвы
Минобороны сообщило о перехвате волны из 17 украинских беспилотников
Артем Путинцев