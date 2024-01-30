Российский видеосервис оштрафовали за распространение ЛГБТ*-информации

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Таганский суд Москвы оштрафовал на два миллиона рублей правообладателя видеосервиса Wink компанию «Рестрим Медиа»за распространение среди детей информации про ЛГБТ*. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.
«ООО «Рестрим Медиа» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллиона рублей», — сообщил собеседник издания.Суть претензий к организации в суде не уточнили. Но отмечается, что телеканалы и сервисы привлекают к ответственности в основном за демонстрацию фильмов или клипов с запрещенными для детей кадрами без пометки «18+».
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* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Алина Юрчак