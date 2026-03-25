Россиянин изнасиловал школьницу в парке

25 марта 2026, 18:39

В Москве задержали мужчину за изнасилование школьницы в парке 19 лет назад

В Москве задержали мужчину за преступление почти двадцатилетней давности. Об этом сообщил столичный следком в своем телеграм-канале.





По версии следствия, все произошло 13 августа 2006 года на улице Флотской. Мужчина познакомился с 16-летней девушкой, а затем, воспользовавшись отсутствием людей, затащил ее в лесной массив и изнасиловал. Уголовное дело долгое время оставалось нераскрытым.



Спустя годы следователи и криминалисты городского СК совместно с оперативниками МВД повторно изучили материалы и проверили улики. Им удалось установить личность злоумышленника, которым оказался 46-летний уроженец Чувашии.



На допросе мужчина признался в содеянном, а также показал и описал, как совершал преступление. Ему предъявили обвинение по статье 131 УК: «Изнасилование».