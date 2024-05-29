Россиянин на гидроцикле лишился половины головы

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В окрестностях Уфы мужчина на высокой скорости ехал по реке на гидроцикле. Не заметив препятствия, он налетел на натянутый трос, который срезал ему половину головы.
Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, трое друзей отдыхали на реке Дёма в деревне Юматово. Они отправились погонять по реке на гидроциклах. Ехавший первым 55-летний местный житель не заметил натянутый над водой трос и на полной скорости налетел на препятствие. Половину его черепа срезало как бритвой.
Изувеченное тело потерпевшего спустя некоторое время извлекли из воды спасатели. Кто и зачем натянул металлический трос поперёк реки, пока остаётся неизвестным. Правоохранители организовали проверку по факту происшествия, опрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства и подробности случившегося.
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Александр Бойцов