Россиянин получил шесть лет за порчу плакатов с героями СВО

В Тольятти суд назначил 6 лет колонии общего режима 46-летнему мужчине, который вместе с несовершеннолетним сыном неоднократно портил плакаты с героями специальной военной операции. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на СКР по Самарской области.