Россиянин сбросил двухлетнюю дочь из окна здания вокзала и попал под поезд

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Двухлетнюю девочку сбросил из окна здания вокзала ее отец. Об этом информирует СУ СК РФ региона.
ЧП произошло на железнодорожном вокзале в Барнауле. Мужчина находился в здании вокзала вместе со своей двухлетней дочерью, вдруг он сбросил ребенка из окна второго этажа.
Малышка получила множественные травмы, ее госпитализировали. Отец девочки попытался скрылся с места происшествия, выбежал на перрон и попал под проходящий поезд. Мужчину доставили в больницу.
Против него возбуждено уголовное дело. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Малышка получила множественные травмы, ее госпитализировали. Отец девочки попытался скрылся с места происшествия, выбежал на перрон и попал под проходящий поезд. Мужчину доставили в больницу.
Против него возбуждено уголовное дело. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Екатерина Коршунова