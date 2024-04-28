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Россиянин сбросил двухлетнюю дочь из окна здания вокзала и попал под поезд

В Барнауле мужчина сбросил двухлетнюю дочь из окна здания вокзала
28 апреля 2024, 12:36
Фото: iStock/Kyryl Gorlov

Фото: iStock/Kyryl Gorlov

Двухлетнюю девочку сбросил из окна здания вокзала ее отец. Об этом информирует СУ СК РФ региона.
ЧП произошло на железнодорожном вокзале в Барнауле. Мужчина находился в здании вокзала вместе со своей двухлетней дочерью, вдруг он сбросил ребенка из окна второго этажа.

Малышка получила множественные травмы, ее госпитализировали. Отец девочки попытался скрылся с места происшествия, выбежал на перрон и попал под проходящий поезд. Мужчину доставили в больницу.



Против него возбуждено уголовное дело. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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#девочка
В Москве обнаружили скелетированные человеческие останки
В лесу под посёлком Кокошкино нашли скелетированные человеческие останки
28 апреля 2024, 12:04

Фото: iStock/Tennessee Witney

В лесу у посёлка Кокошкино обнаружили скелетированные останки человека, об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуре.
«В лесном массиве вблизи поселка Кокошкино в Новой Москве обнаружены скелетированные останки человека. Для установления причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, ранее обгоревшие человеческие останки обнаружили неподалёку от посёлка Денисово в Ленинградской области. Фрагменты костей и черепа нашёл местный житель, который сразу же вызвал на место происшествия правоохранителей.

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#москва
#полиция
#останки
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В Калужской области цистерна с бензином взорвалась после попадания БПЛА
28 апреля 2024, 11:51

Фото: iStock/Iurii Garmash

В Калужской области цистерна с бензином взорвалась после падения двух беспилотников, об этом пишет Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, беспилотники самолётного типа упали на нефтебазу «Калуганефтепродукт» в городе Людиново.

После падения двух беспилотных летательных аппаратов самолётного типа произошёл взрыв цистерны с бензином объемом почти 700 кубических метров. Через полчаса после взрыва не нефтебазу упал ещё один беспилотник.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что за минувшую ночь российские силы ПВО отбили атаку 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#беспилотник
#взрыв
#нефть
#калужская область
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В Швеции провели акцию с сожжением Корана
A Haber: в Стокгольме женщина провела акцию с сожжением Корана
28 апреля 2024, 11:24

Фото: iStock/Rifky Rachman Safri

В Стокгольме женщина сожгла Коран под наблюдением полиции. Об этом сообщает телеканал A Haber.
Телеканал продемонстрировал кадры акции женщины по имени Джейд Сандберг. Она сожгла Коран, произнося при этом антиисламскую речь в микрофон и держа крест из двух деревянных реек над горящей книгой.

Представители A Haber назвали данный поступок подлым. На видео также заметны охранявшие акцию сотрудники полиции.

Напомним, в прошлом году в центре Стокгольма мусульмане провели демонстрацию против акций с сожжением Корана. Как сообщают сотрудники полиции, на площади Медборгарплатсен находилось от 1500 до 2000 человек. Исламская лига получила разрешение от властей на проведение демонстрации.

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#протесты
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Украинского студента МГУ арестовали за сбор денег для ВСУ
28 апреля 2024, 11:12

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Москве арестовали украинского студента МГУ, который пытался собрать в интернете деньги для ВСУ. Об этом РИА Новости рассказали в правоохранительных органах.
Кроме того, студент размещал информацию националистического характера, в частности, призывы к национальной розни. А также искал данные о возможном механизме вступления в ряды ВСУ лиц, проживающих на территории Москвы.

Отметим, что Сергей Г. является уроженцем Одессы и гражданином Украины. Он учится на шестом курсе факультета фундаментальной медицины МГУ.

Также уточняется, что гражданин Украины не подавал заявление на получение российского гражданства.

Студент неоднократно заявлял, что покинет Россию после окончания учёбы, поскольку «чувствует себя здесь неуютно», а также призывал к ударам по Москве.

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#москва
#мгу
#студент
#арест
#полиция
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В Челябинской области школьница, объявленная в розыск, сорвалась со скалы
28 апреля 2024, 11:02

Фото: iStock/znm

В Челябинской области завершились поиски пропавшей 14-летней школьницы. Об этом информирует поисково-спасательная служба региона.
Сообщается, что пропавшая в пятницу, 26 апреля, школьница из Сатки обнаружена в реке Ай. По предварительным данным, девочка сорвалась со 100-метровой скалы на Айских притесах, спасти ее не удалось.

Чтобы добраться до подростка сотрудникам спасательной службы пришлось использовать альпинистское снаряжение. Следователям регионального СК предстоит выяснить, как девочка оказалась на скалах. В настоящее время назначено проведение ряда судебно-медицинских экспертиз.

Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федеральной воинской части «Устье» помогли альпинисту, упавшему с четырёхметровой высоты. Инцидент произошёл на тренировочной базе у деревни Васильевское в Рузском городском округе.

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Водитель и два пассажира погибли в лобовом ДТП возле Димитровграда

Директор «Коррозии металла» назвала причину задержания лидера группы «Паука»
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#горы
#ск рф
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Американец убил жену, а на вырученные со страховки деньги купил секс-куклу и видеоигры
В США мужчина убил жену, а на полученные со страховки деньги купил секс-куклу
28 апреля 2024, 09:43

Фото: iStock/tiero

Житель американского штата Канзас убил свою супругу, а на полученные с её страховки деньги накупил себе подарков, об этом сообщает DailyStar.
По информации СМИ, 31 октября 2019 американец позвонил в полицию и сообщил, что его супруга покончила с собой. Правоохранители зафиксировали смерть женщины, но продолжили расследование.

Американец получил за смерть жены 120 тысяч долларов страховых. Как выяснилось позже, спустя дня дня после того, как эта сумма поступила к нему на счёт, он пошёл в магазин и приобрёл себе секс-куклу. Остальные деньги он потратил на видеоигры и музыкальное оборудование.

Так мужчина прожил два года, пока детективы не выяснили, что он сам убил свою жену. В ноябре 2023 года американца приговорили к пожизненному лишению свободы.

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#сша
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#секс
#игры
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Директор «Коррозии металла» назвала причину задержания лидера группы «Паука»
28 апреля 2024, 09:42

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Нижнем Новгороде лидера метал-группы Сергея «Паука» Троицкого задержали по обвинению в пропаганде нацистской символики. Об этом пишет ТАСС.
Директор группы Мария Рунова поделилась, что сотрудники правоохранительных органов задержали Троицкого, двух гитаристов и 40 человек во время концерта коллектива. Она считает, что причиной задержания могла послужить не предназначенная для продажи продукция с изображениями древнеславянских символов.

Уточняется, что за пропаганду нацистской символики или атрибутики, содержащей данные символы, предусмотрено административное наказание в виде ареста до пятнадцати суток.

Напомним, в ночь на 28 апреля участников группы «Коррозия металла», в том числе ее лидера Сергея Троицкого, задержали в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде. В январе Троицкий также был задержан в Москве за «перформанс с водкой» у столичного кинотеатра «Октябрь», где проходила премьера фильма «Брат-3».

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Украинских депутатов, экс-генпрокурора и телеведущих переобъявили в розыск

Водитель и два пассажира погибли в лобовом ДТП возле Димитровграда
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#человек
#продукция
#концерт
#музыканты
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Водитель и два пассажира погибли в лобовом ДТП возле Димитровграда
28 апреля 2024, 09:28

Фото: iStock/conejota

Водитель и два пассажира погибли в лобовой аварии возле Димитровграда. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.
Уточняется, что ДТП произошло около двух часов ночи на дороге Димитровград — Узиково — Тольятти. Водитель ВАЗ-21103 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем BMW X7.

В результате аварии погибли три человека, которые находились в машине ВАЗ-21103. Подробности ДТП уточняются.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, тринадцать пострадали в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля в Рязанской области. Авария произошла в 4:20 мск на 300-м километре автодороги федерального значения Р-22 «Каспий».

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#автодороги
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Украинских депутатов, экс-генпрокурора и телеведущих переобъявили в розыск
МВД РФ переобъявило в розыск депутатов Рады Гончаренко* и Парасюка
28 апреля 2024, 08:09

Фото: iStock/???? ??????

МВД России переобъявило в розыск депутатов Верховной рады Украины Алексея Гончаренко* и Владимира Парасюка. Об этом говорится в материалах базы розыска ведомства.
В ведомстве уточнили, что Гончаренко* объявлен в повторный розыск по статье УК. Отмечается, что в розыск также были переобъявлены бывший глава Генпрокуратуры Украины Виталий Ярема, предприниматель Сеяр Куршутов, командир добровольческого госпиталя Геннадий Друзенко и телеведущие Наталья Мосейчук и Янина Соколова*.

Напомним, ранее Гончаренко*, Ярема и Куршутов призывали к убийству российских ​политиков.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ предъявил обвинение экс-председателю Верховной рады Украины Владимиру Гройсману, а также другим чиновникам за проведение на Донбассе антитеррористической операции.

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*внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов
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