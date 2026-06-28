Россиянин создал преступную группировку в Японии и попался

28 июня 2026, 10:17

В Японии задержали россиянина-рецидивиста за кражу бронзовых табличек с мостов

Фото: iStock/Rixipix

В Японии задержали 52-летнего гражданина России Николая Рогова, обвиняемого в организации преступной группировки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.





По его информации, задержание проводилось в городе Кусиро на острове Хоккайдо. Местная полиция считает, что мужчина может быть причастен к похищениям бронзовых табличек с названиями мостов.



По версии следствия, одну из краж он организовал в 2025 году. Тогда его сообщники сняли с моста табличку «Фукуяма» в префектуре Кумамото стоимостью около 14,7 тысячи рублей. В дальнейшем похищенное сдавалось на металлолом. В Японии таблички делают из ценных металлов, поэтому подобные случаи там происходят нередко.



При этом правоохранители предполагают, что Рогов был организатором более крупной схемы. Вместе с ним задержали двух местных жителей, которые признались в содеянном. Сам россиянин заявил, что не понимает, в каких именно кражах его обвиняют.



Год назад Рогова уже задерживали за попытку угона автомобиля при помощи эвакуатора. Тогда он заявил полицейским, что думал, будто может взять машину бесплатно, и планировал ее продать.