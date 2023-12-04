Россиянин устроил смертельную аварию в Гоа и оказался в канализации

Фото: istockphoto/Anton Novikov
Российский турист оказался в больнице после того, как устроил автокатастрофу в индийском штате Гоа.
Издание Prahaar пишет, что ДТП случилось в ночь на субботу, 2 декабря. Турист из России Антон Бычков ехал на большой скорости. Он не справился с управлением и влетел в припаркованный автомобиль. Удар был такой силы, что машина с россиянином вылетела с дороги и рухнула в канализационную канаву.
В пострадавшем автомобиле находились 5 жителей Индии. Двое из них были впереди, они не пострадали, а трое пассажиров, которые сидели на заднем сидении, погибли.
Россиянин получил серьезные травмы. Его доставили в больницу. Полицейские начали расследование происшествия.
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В пострадавшем автомобиле находились 5 жителей Индии. Двое из них были впереди, они не пострадали, а трое пассажиров, которые сидели на заднем сидении, погибли.
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Мария Фирсова