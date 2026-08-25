Россиянин загадочно погиб на Бали: его нашли на дороге с пробитым черепом и без денег
Россиянин загадочно погиб на Бали: его нашли на дороге с пробитым черепом, а со счёта мужчины пропали четыре тысячи долларов. Об этом пишет SHOT.
Татьяна, мать 30-летнего Константина из Калининграда, поделилась, что в начале месяца узнала о его гибели. По официальной информации, он погиб в ДТП на байке в районе Саян, не имея шлема. Однако женщина заметила несколько несоответствий. За два часа до трагедии сын разговаривал по видеосвязи с другом, и на нём был шлем. По ее словам, Константин всегда соблюдал безопасность на дороге. После происшествия шлем не нашли на его вилле.
Дополнительные вопросы возникли после просмотра фотографий из больницы. Татьяна не обнаружила на теле сына повреждений, типичных для серьёзного ДТП. В документах из балийской больницы указано, что мужчину обнаружили на дороге без сознания и пульса, с сильным кровотечением и переломом черепа. Однако, согласно ее заверению, Константина доставили в больницу с признаками трупного окоченения. В качестве причины смерти указаны множественные травмы головы. Семья не получила фото с места аварии и утверждает, что свидетелей происшествия не было.
Ещё одна загадка — исчезновение денег и вещей. За несколько часов до трагедии Константин обсуждал по громкой связи предстоящую зарплату, и это слышали многие люди, находящиеся рядом. В день происшествия на его балийский счёт поступило более ₽300 тысяч. Однако банковская карта, которая находилась у мужчины при себе, исчезла. Среди вещей, показанных семье в больнице, были только российские банковские карты. Также из дома Константина пропали недавно приобретённые MacBook Pro и iPhone 17.
Татьяна не верит в официальную версию ДТП и требует расследования обстоятельств гибели сына. Российское консульство в Джакарте сообщило SHOT, что оказывает помощь семье и сотрудничает с местными властями и правоохранительными органами.
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