Россиянин загадочно погиб на Бали: его нашли на дороге с пробитым черепом и без денег

25 августа 2026, 10:01

SHOT: На Бали нашли мертвым россиянина с пробитым черепом и без денег

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

Россиянин загадочно погиб на Бали: его нашли на дороге с пробитым черепом, а со счёта мужчины пропали четыре тысячи долларов. Об этом пишет SHOT.