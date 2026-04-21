Россиянка ради мести обвинила знакомого в изнасиловании и поплатилась

21 апреля 2026, 14:54

На Алтае женщина ложно обвинила знакомого в изнасиловании и получила штраф

Фото: iStock/Dzurag

Жительница Алтайского края обвинила знакомого в изнасиловании, чтобы ему отомстить. Об этом сообщается на сайте управления по обеспечению деятельности мировых судей региона.





Инцидент произошел в селе Шелаболиха. Женщина вызвала полицию, сообщив о попытке изнасилования. Она надеялась, что ее приятеля задержат.

Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что мужчина не совершал противоправных действий в отношении заявительницы. Когда они распивали спиртное, между ними вспыхнула ссора. Хозяйку не устроило, что гость включил на телевизоре громкую музыку.

Мировой судья Шелаболихинского района признал ее виновной по статье 19.13 КоАП (заведомо ложный вызов служб) и оштрафовал на тысячу рублей.