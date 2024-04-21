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Россиянке изуродовали лицо во время неудачной блефаропластики в Азербайджане

21 апреля 2024, 10:27
Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Жительнице Волгоградской области изуродовали лицо во время неудачной блефаропластики в Азербайджане. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что пострадавшая на протяжении года испытывает мучения от гнойных воспалений и прячет шрамы за волосами. По словам Екатерина, в 2023 году она захотела исправить нависшее веко и шрам на челюсти. Хирурга для предстоящей операции женщина нашла в интернете исходя из положительных отзывов.

Изначально Екатерина планировала оперироваться в Москве, однако хирург пригласил в Баку ее в Баку, так как проводить операцию в России не мог. Отмечается, что операция длилась порядка 8 часов. Сразу после наркоза девушка почувствовала сильные боли, а как только сняла повязки, увидела неровные швы и сильные ожоги на лице, однако хирург утверждал, что это нормально и скоро все пройдет.



Девушка поделилась, что отеки не спадали и боли становились все сильнее. Врач перестал выходить на связь. Уже в России медики сообщили Екатерине, что работу азербайджанского специалиста нельзя назвать хирургической.

В клинике Баку исправлять ужасные последствия и возмещать ущерб отказались. Возмещать ущерб тоже. Для исправления последствий с помощью повторных операций, придется заплатить 1,5 миллиона рублей, при том, что первоначальная операция стоила 250 тысяч рублей.

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В Липецкой области бесследно исчез зампрокурора по транспорту Коняев
21 апреля 2024, 11:27

Фото: iStock/syahrir maulana

Заместитель руководителя транспортного прокурора Сергей Коняев бесследно исчез в Липецкой области, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, мужчина пропал 18 апреля в городе Ельц.

Утром он вышел из дома, сел в свой автомобиль и отправился на работу. Однако, до места он так и не добрался. После этого Коняева никто не видел.

Чиновника разыскивают по всей Липецкой области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, сегодня стало известно, что пропавшего неделю назад в Москве подростка с особенностями здоровья обнаружили мёртвым. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».

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Обнаружен заброшенный дом украинского агента Головченко, взорвавшего авто Прозорова

Младенец, подросток и ещё 3 человека пострадали при пожаре в столичной сауне

Россиянке изуродовали лицо во время неудачной блефаропластики в Азербайджане
#липецкая область
#поиски
#чиновники
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Обнаружен заброшенный дом украинского агента Головченко, взорвавшего авто Прозорова
21 апреля 2024, 10:25

Фото: iStock/HildaWeges

Под Уфой обнаружили дом украинского агента Владимира Головченко, который подорвал автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве, кадры публикует РИА Новости.

По информации агентства, в частном доме в поселке Иглино под Уфой Головченко проживал вместе со своей матерью. Однако, как сообщила соседка, семья покинула дом около трёх лет назад. Сейчас здание выглядит обветшалым и заброшенным.

Собеседница агентства сообщила, что Головченко жили тихо, но ни с кем не общались.

Напомним, 12 апреля в московском дворе подорвался автомобиль. Взрыв произошёл, как только водитель включил двигатель. Позже рядом с машиной обнаружили самодельное взрывное устройство.

Хозяином взорванного авто оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

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Хозяином взорванного в Москве Toyota оказался бывший сотрудник СБУ Прозоров
#сбу
#взрыв
#москва
#украина
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Младенец, подросток и ещё 3 человека пострадали при пожаре в столичной сауне
21 апреля 2024, 09:26

Фото: iStock/Elena Pantiukhina

Пять человек, включая трёхмесячного ребёнка, пострадали при пожаре в московской сауне, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации СМИ, пожар разгорелся около 7 часов утра на цокольном этаже частного 4-этажного дома по улице Адмирала Лазарева в Южном Бутово.

В сауне, площадь которой составляет 20 квадратных метров, загорелись вещи и мебель. Прибывшие к месту происшествия пожарные увидели, как из окна таунхауса валит густой чёрный дым.

Семь человек, который находились в доме в момент возгорания, смогли эвакуироваться самостоятельно. При пожаре пострадали пять человек, среди которых трёхмесячный ребёнок и 14-летний подросток. Двоих человек пришлось госпитализировать. Ещё троим, включая детей, госпитализация не потребовалась.

Возгорание успешно ликвидировали.

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#москва
#госпитализация
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Пропавшего в Орехово-Зуево сироту с особенностями здоровья нашли мёртвым
21 апреля 2024, 08:44

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Пропавшего в Орехово-Зуево сироту с особенностями здоровья нашли мёртвым, передает СПАС ГРАД.

Молодой человек поехал вместе с 84-летней бабушкой на дачу. В субботу, 13 апреля, парень поехал кататься на велосипеде и пропал.

Всю неделю подростка искали волонтёры, сотрудники полиции и СК РФ. В поисках также были задействованы квадрокоптеры и тепловизоры.

Синий велосипед 15-летнего юноши у водоёма нашли охотники. Они вызвали водолазов и те обнаружили тело. В настоящее время неравнодушные жители Орехово-Зуево собирают денежные средства, чтобы помочь бабушке погибшего с организацией похорон.

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Британца арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России
Times: Гражданин Британии арестован по подозрению в шпионаже в пользу России
21 апреля 2024, 08:42

Фото: iStock/cyano66

В Лондоне арестовали гражданина Великобритании, подозреваемого в шпионаже в пользу России, об этом пишет Times.
«Полиция Лондона арестовала лицо, подозреваемое в нарушении недавно принятого закона. Пребывание подозреваемого под стражей продлится до 10 мая. В Этот день он предстанет в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли», — говорится в сообщении издания.

Уточняется, что суд запретил разглашать имя подозреваемого, поскольку расследование его дела связано с Контртеррористическим подразделением Скотленд-Ярда.

Мужчину подозревают в шпионаже в пользу Российской Федерации, что попадает под статью недавно принятого в Великобритании закона.

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#россия
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«Жалеем»: Родственники мигранта, подозреваемого в убийстве москвича, извинились
Родственники мигранта Аббасова, подозреваемого в убийстве москвича, извинились
21 апреля 2024, 08:31

Фото: iStock/simpson33

Родственники мигранта Шахина Аббасова, которого подозревают в убийстве москвича из-за замечания о неправильной парковки, извинились за его поступок, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, трагедия произошла 17 апреля на Краснодарской улицы столицы. Гражданин Азербайджана припарковался на тротуаре рядом с жилым домом, после чего получил резонное замечание от москвича. Аббасов напал на мужчину и нанёс ему несколько ударов ножом, после чего скрылся. Москвич скончался.

«Неприятная ситуация для всех, жалеем за этот поступок, но это уже неисправимо. Приносим соболезнования родителям Кирилла», — передаёт SHOT слова родственников Аббасова.

Два брата Аббасова задержаны и находятся под арестом в Москве. Ещё одного брата мигранта всё ещё разыскивают.

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Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали у берегов Тайваня
21 апреля 2024, 08:24

Фото: iStock/Petrovich9

Мощные подземные толчки зарегистрировали у побережья Тайваня. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 5,1. Информация о пострадавших при землетрясении не уточняется.

Угроза цунами не объявлялась. По информации источника, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Расстояние от ближайшего крупного населенного пункта составило 58 километров.

Ранее сообщалось, что Китайский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 4,9 в юго-западной китайской провинции Юньнань. Глубина эпицентра землетрясения составила порядка 10 км. Данных о жертвах и разрушениях в Чжаотуне не поступало.

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При крушении двух патрульных вертолетов в Японии один погиб, еще семеро пропали
21 апреля 2024, 07:26

Фото: iStock/BogdanV

Два патрульных вертолета SH-60K морских Сил самообороны Японии разбились в Тихом океане. Об этом заявил министр обороны страны Минору Кихара, передает NHK.
На борту воздушного судна находились восемь человек: одного из них достали из воды, спасатели продолжают поиски остальных. В операции задействованы восемь военных кораблей и пять самолетов.

В настоящее время причина катастрофы остается неизвестной. По данным источника, во время учений погода была благоприятной.

Отмечается, что вертолеты принимали участие в учебном патрулировании в районе островов Идзу в 600 км к югу от Токио. Один из них потерял связь через минуту после отправки сигнала экстренной помощи, другой — примерно через двадцать пять минут.

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Уровень воды в реке Томь в Новокузнецке достиг опасной отметки
21 апреля 2024, 05:08

Фото: iStpck/Bilanol

Утром 21 апреля уровень воды в реке Томь поднялся до опасной отметки в 630 см. Об этом сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в поселке Ай,ашево вода поднялась до 600 см. В Калтане и Кондоме уровень воды достиг 500 см.

«Подтоплений жилых домов нет. Условия жизнедеятельности населения не нарушены», – написал Кузнецов.

Ранее комитет по строительству города Орска Оренбургской области подсчитал количество домов, пострадавших от паводка. Эксперты обследовали 1,9 тысячи домов.

Ранее стало известно, что в Орске возникли проблемы с водоснабжением. Практически во всех районах города наблюдались перебои с водой.

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