Россиянке изуродовали лицо во время неудачной блефаропластики в Азербайджане

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen
Жительнице Волгоградской области изуродовали лицо во время неудачной блефаропластики в Азербайджане. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что пострадавшая на протяжении года испытывает мучения от гнойных воспалений и прячет шрамы за волосами. По словам Екатерина, в 2023 году она захотела исправить нависшее веко и шрам на челюсти. Хирурга для предстоящей операции женщина нашла в интернете исходя из положительных отзывов.
Изначально Екатерина планировала оперироваться в Москве, однако хирург пригласил в Баку ее в Баку, так как проводить операцию в России не мог. Отмечается, что операция длилась порядка 8 часов. Сразу после наркоза девушка почувствовала сильные боли, а как только сняла повязки, увидела неровные швы и сильные ожоги на лице, однако хирург утверждал, что это нормально и скоро все пройдет.
Девушка поделилась, что отеки не спадали и боли становились все сильнее. Врач перестал выходить на связь. Уже в России медики сообщили Екатерине, что работу азербайджанского специалиста нельзя назвать хирургической.
В клинике Баку исправлять ужасные последствия и возмещать ущерб отказались. Возмещать ущерб тоже. Для исправления последствий с помощью повторных операций, придется заплатить 1,5 миллиона рублей, при том, что первоначальная операция стоила 250 тысяч рублей.
Читайте также:
«Если умру — не пускай на самотёк»: Погибшая после пластики женщина предчувствовала смерть
В петербургской клинике женщина умерла после липосакции
Пластический хирург Хачатрян написал заявление на Мамаеву после обвинения в домогательствах
Екатерина Коршунова