С экс-депутата Рашкина сняли судимость за незаконную охоту на лося

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Испытательный срок бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина за незаконную охоту на лося закончился, с него сняли судимость. Об этом рассказал его адвокат Константин Лазарев, передает РИА Новости.
«Он получил справку об отбытии условного наказания. С момента окончания испытательного срока мой доверитель считается несудимым», — рассказал Лазарев.
Напомним, в 2021 году в ночь на 29 октября в Саратовской области задержали депутата Валерия Рашкина. В багажнике автомобиля, которым он управлял, нашли мёртвого лося. От медосвидетельствования политик отказался. Сам же Рашкин тогда заявлял, что история с убитым лосем в лесу Саратовской области является спланированной провокацией.
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