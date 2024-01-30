Самолёт «Победы» экстренно посадили во Внуково из-за потерявшей сознание женщины

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Самолёт авиакомпании «Победа» экстренно посадили в столичном аэропорту Внуково из-за пассажирки, которая потеряла сознание, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, самолёт выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Самару, когда одной из женщин, находившихся на борту, стало плохо. Сперва она пожаловалась на ухудшение состояния бортпроводникам, а потом и вовсе упала в обморок.
Капитан воздушного судна принял решение об экстренной посадке самолёта в московском аэропорту Внуково, поскольку привести пассажирку в чувства на борту самолёта не удалось.
Отмечается, что в настоящий момент женщину уже успешно передали в руки врачам скорой помощи. При этом, что конкретно случилось с пассажиркой — пока остаётся неизвестным.
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Капитан воздушного судна принял решение об экстренной посадке самолёта в московском аэропорту Внуково, поскольку привести пассажирку в чувства на борту самолёта не удалось.
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Евгения Парфентьева