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Самолёт «Победы» экстренно посадили во Внуково из-за потерявшей сознание женщины

30 января 2024, 21:10
Фото: iStock/Sitikka

Фото: iStock/Sitikka

Самолёт авиакомпании «Победа» экстренно посадили в столичном аэропорту Внуково из-за пассажирки, которая потеряла сознание, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, самолёт выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Самару, когда одной из женщин, находившихся на борту, стало плохо. Сперва она пожаловалась на ухудшение состояния бортпроводникам, а потом и вовсе упала в обморок.

Капитан воздушного судна принял решение об экстренной посадке самолёта в московском аэропорту Внуково, поскольку привести пассажирку в чувства на борту самолёта не удалось.


Отмечается, что в настоящий момент женщину уже успешно передали в руки врачам скорой помощи. При этом, что конкретно случилось с пассажиркой — пока остаётся неизвестным.

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#внуково
#санкт-петербург
#скорая помощь
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Женщина-водитель погибла, врезавшись в автобус под Воскресенском
30 января 2024, 21:02

Фото: Istockphoto / z1b

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства крупной аварии в городском округе Воскресенск, где легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Погибла женщина-водитель машины, сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МВД.
«ДТП произошло в 17:20 на седьмом километре автодороги Воскресенск – Виноградово. Автомобиль «Лада» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом. Водитель легковой машины – женщина 1992 года рождения – погибла на месте», – говорится в сообщении.
Уточняется, что других погибших и пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение частично ограничено. В ведомстве попросили водителей учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда.

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Суд в Брянской области на 13 лет осудил поджигателя релейного шкафа
30 января 2024, 20:19

Фото: iStock/YakobchukOlena

Суд в Брянской области вынес приговор местному жителю, который, будучи сотрудников одного из провайдеров цифровых услуг, передавал информацию ВСУ, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Удалось установить, что житель Брянской области являлся сотрудников одного из провайдеров цифровых услуг и, пользуясь свои служебным положением, передавал вражеской стороне сведения о Вооружённых силах России. Помимо этого, он совершил поджог релейного шкафа на железной дороге, чем временно ограничил движение поездов.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям о поджоге и государственной измене.

30 января Брянский областной суд признал мужчину виновным и приговорил его к 13 годам лишения свободы. 2,5 года от общего срока он будет отбывать в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима.

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#брянская область
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#госизмена
#поджог
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Карасин: Надо проверить психику осквернителя памятника блокадникам в Ереване
30 января 2024, 20:17

Фото: istockphoto.com/Natalia POGODINA

Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин призвал проверить психическое состояние здоровья Самвела Шириняна, осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване.
«Идиоты есть в любом обществе. Понимаете, из этого надо исходить. Тут не надо делать таких масштабных выводов, как в случае с Болгарией, где на полном серьёзе голосовали за то, чтобы памятник советскому солдату-освободителю «Алёша» снести», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Карасин.

Он отметил, что российской стороне надо следить за развитием этой ситуации.

Ранее сообщалось, что в Ереване местный житель совершил акт вандализма возле памятника детям блокадного Ленинграда. Так, мужчина опрокинул венки и топтал ленту в цветах российского триколора. Записав свои действия на видео, которое было опубликовано в социальных сетях, мужчина, представившийся как Самвел Ширинян, выразил свое недовольство заявлениями официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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Под обстрелом Пантелеймоновки в ДНР погибла мирная жительница
30 января 2024, 20:04

Фото: iStock/Motortion

Жительница посёлка Пантелеймоновка погибла в результате обстрела со стороны Украины, об этом сообщает СЦКК в своём Telegram-канале.
По информации центра, контролирующего военные преступления, совершённые Вооружёнными силами Украины, в результате обстрела 30 января в посёлке Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики погибла местная жительница 1970 года рождения.

Также сообщается, что под обстрелом получил повреждения продуктовый магазин «Ветка», расположенный в Пантелеймоновке.

Ранее в СЦКК сообщали, что во вторник 30 января украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по мирному населённому пункту в ДНР.

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#смерть
#всу
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СК Армении завёл дело после осквернения памятника блокадникам в Ереване
30 января 2024, 19:17

Фото: iStock/Akintevs

В Армении возбудили уголовное дело о хулиганстве после осквернения в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда, об этом сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абрамян.
26 января у памятника детям блокадного Ленинграда провели торжественную церемонию, приуроченную к 80-летию со дня снятия блокады. Пришедшие возложили к памятнику венки и букеты цветов.

После этого некий интернет-блогер из Еревана демонстративно растоптал венки, разорвал ленты, а также снял всё происходящее и разместил в социальной сети.

«В связи с полученным сообщением в следственном отделе ереванского административного района Арабкир инициировано уголовное производство по статье «хулиганство», — сообщил Абрамян.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело по факту этого происшествия.

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#следственный комитет
#блокада ленинграда
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Режиссёра «Мастер и Маргарита» Локшина требуют проверить на финансирование ВСУ
30 января 2024, 18:59

Фото: iStock/BrianAJackson

Режиссёра фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина требуют проверить на дискредитацию ВС РФ и финансирование ВСУ, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, после премьеры кинокартины зрители обратили внимание на социальные сети Локшина, в которых он неоднократно критиковал проведение специальной военной операции, а также жертвовал деньги украинской документалистке Миле Жлуктенко.

В результате, глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить Локшина на дискредитацию Вооружённых сил РФ, а также финансирование украинской армии. Активист напомнил, что даже во время съёмок фильма, которые финансировало государство, он продолжал писать посты в поддержку Алексея Навального*.

После того, как разгорелся скандал, Локшин удалил все эти посты.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
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В Подмосковье муж дважды выстрелил в жену, а после накинулся с ножом
30 января 2024, 18:34

Фото: iStock/Rawf8

В подмосковном Ногинске разъярённый мужчина набросился на жену с ножом, после того, как дважды выстрелил в нее из пистолета, но оба раза промахнулся. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, супруги сильно поругались в воскресенье вечером. В какой-то момент 55-летний мужчина достал пистолет и дважды выстрелил в жену, но промахнулся. Тогда он схватил нож и попытался зарезать ее. Однако и в этот раз женщина смогла вырваться и выбежать из квартиры.

Она самостоятельно обратилась в ЦРБ и вызвала полицию. При этом в ходе осмотра врачи диагностировали у пострадавшей резаные раны, ушибы и ссадины лица.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее он уже был судим. За новое преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Депутат Ющенко: Пожар в центре Москвы не связан с КПРФ
30 января 2024, 18:29

Фото: istockphoto.com/Semen Salivanchuk

Глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко опроверг связь пожара в центре Москвы с партией.
Он отметил, что происшествие не имеет никакого отношения к КПРФ.

«Московский горком там в свое время арендовал помещение, но уже восемь месяцев как оттуда уехал, поэтому к этому никакого отношения не имеет. Насколько я слышал, помещение принадлежит и там проводят ремонтные работы то ли от МЧС, то ли от кого-то, точно не могу сказать. По крайней мере к КПРФ не имеет никакого отношения», — пояснил в беседе с Газета.ру Ющенко.

Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в здании, в котором расположен офис КПРФ. Отмечалось, что пламя валило со второго этажа здания. По информации МЧС, в здании проводились ремонтные работы, внутри никого не было.

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В Свердловской области пенсионер застрелил соседа после ссоры из-за снега
30 января 2024, 17:32

Фото: iStock/IndiaUniform

В Свердловской области пенсионер выстрелил из ружья в своего соседа из-за спора о снеге возле гаража, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Следственный комитет по региону.
Как удалось установить следствию, 28 января 66-летний мужчина убирал снег у своего гаража, перебрасывая его к соседу. Когда оппонент заметил это, то между ними завязалась ссора. Пожилой мужчина сперва распылил перцовый баллончик и распылил его в лицо соседа и его супруги, а затем выхватил ружье и выстрелил в мужчину. От полученных травм свердловчанин скончался.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы.

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