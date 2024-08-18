Счета директора склада в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, арестовали

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Басманный районный суд города Москвы наложил арест на счета директора склада в Сергиевом Посаде. В августе 2023 года там произошёл взрыв.
ЧП в подмосковном Сергиевом Посаде произошло утром 9 августа 2023 года, напоминает РИА Новости. Взрыв раздался на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Тогда за медицинской помощью обратились 56 человек, шестеро находились в реанимации, одна из пострадавших скончалась. Взрыв повредил 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объектов недвижимости. Потерпевшими признаны 13 человек, которыми заявлены гражданские иски.
Суд удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого. Под арест попали, помимо 14 счетов в различных банках, квартира, автомобиль и акции компании.
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Александр Бойцов