Семьи детей, изнасиловавших девочку под Калугой, будут обязаны покинуть Россию

24 июля 2025, 02:58

Семьи мигрантов-насильников из Калужской области депортируют

Фото: iStock/blinow61

МВД России организовало выдворение всех родственников двух подростков-мигрантов, изнасиловавших 4-летнюю девочку в Калужской области. Родители подозреваемых содержатся в центре для иностранных граждан