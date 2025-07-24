Семьи детей, изнасиловавших девочку под Калугой, будут обязаны покинуть Россию
МВД России организовало выдворение всех родственников двух подростков-мигрантов, изнасиловавших 4-летнюю девочку в Калужской области. Родители подозреваемых содержатся в центре для иностранных граждан
Все члены семей малолетних преступников (9 и 11 лет), находившиеся в России с нарушением миграционного законодательства, будут депортированы. Перед выдворением их оштрафуют, а лица, причастные к уголовному делу, останутся до завершения следствия. Несовершеннолетние насильники помещены в спеццентр для правонарушителей, их родители — в ЦВСИГ.
Инцидент произошел 18 июля в деревне Кривское Боровского района. Девочка гуляла с отцом, который отвлекся на разговор с соседями. Подозреваемые заманили ребенка под балкон, где совершили насильственные действия. Отец спас дочь после криков других детей.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша назвал случай «вопиющим» и поручил проверить диаспоры мигрантов. СК РФ возбудил дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего). Жертве оказана психологическая помощь, ее жизни ничего не угрожает.
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