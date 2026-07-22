Семья с младенцем едва не задохнулась в застрявшем лифте на северо-востоке Москвы

22 июля 2026, 00:39

Фото: iStock/Sergey Granev

На северо-востоке Москвы семья с младенцем застряла в лифте и едва не задохнулась из-за отсутствия вентиляции. Об этом пишет «Лента.ру».





Инцидент произошёл вечером 21 июля. Супруги с маленьким ребёнком оказались заперты в кабине почти на 40 минут. Стекло быстро запотело, температура поднялась до 40 градусов, дышать стало нечем. Чтобы спасти малыша от перегрева, родители раздели его и сняли с себя часть одежды.



У мужчины началась паническая атака. Он раздвигал створки лифта руками, пытаясь создать хоть небольшую щель для поступления воздуха из шахты. Больше всего отец переживал за состояние младенца. Семью успешно вызволили из ловушки, никто не пострадал.



Жильцы дома рассказали, что лифты начали ломаться практически вскоре после установки в 2021 году, однако за пять лет неполадки так и не устранили – проблемы с кабинами возникают регулярно.