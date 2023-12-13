Севший во время шторма на мель сухогруз Blue Shark готовят к эвакуации

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Сухогруз Blue Shark, который сел на мель во время мощного шторма в Краснодарском крае, начали готовить к эвакуации. Наконец-то объявился его владелец, который вышел на связь с властями, чтобы решить вопрос с буксировкой.
Напомним, сухогруз был пришвартован в порту Тамани, однако во время шторма его сорвало с якоря и отнесло почти на 60 километров в сторону, к посёлку Витязево, где судно и село на мель. Blue Shark принадлежит компании White Shark Shipping LTD-LIB, которая базируется в Греции. В настоящее время на борту корабля находятся несколько видов судовых запасов: мазут, дизельное топливо, вода, балласт, а также груз ячменя — 2746 тонн.
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Александр Бойцов