Школьник покончил с собой после того, как провалил ОГЭ в Вологодской области

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Девятиклассник из Вологодской области не смог сдать ОГЭ по русскому языку и из-за этого совершил самоубийство. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, 16-летний подросток из деревни Прогресс Шекснинского района завалил экзамен по русскому языку. Получив результаты, школьник сильно расстроился, так как очень не хотел оставаться на второй год в девятом классе.
Перед смертью он поделился своими переживаниями с подругой. Девушка постаралась его успокоить, однако это не помогло. 13 июня тело подростка обнаружили в гараже семьи.
По данному факту возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Известно, что подросток рос в благополучной семье. Проводится расследование.
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Перед смертью он поделился своими переживаниями с подругой. Девушка постаралась его успокоить, однако это не помогло. 13 июня тело подростка обнаружили в гараже семьи.
По данному факту возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Известно, что подросток рос в благополучной семье. Проводится расследование.
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Элина Позднякова