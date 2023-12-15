SHOT: Десятикилометровая пробка образовалась на трассе М4 «Дон» из-за ДТП

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Пробка длиной в 10 километров образовалась на трассе М4 «Дон» около города Ефремов в Тульской области, сообщает Telegram-канал SHOT. Столкнулись минимум пять автомобилей, в том числе фура, которая перегородила проезжую часть.
На месте происшествия работают экстренные службы. В данный момент информации о пострадавших нет.
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