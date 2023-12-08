SHOT: На юге Москвы бандиты ограбили перевозившего деньги курьера

Фото: iStock/Diy13
В Москве неизвестные преступники ограбили курьера, перевозившего в сумке несколько миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
В правоохранительных органах уточнили, что совершено разбойное нападение, сумма похищенного уточняется. Предварительно, нападение совершили четыре человека. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, пострадал один человек, злоумышленников ищут. Их машина обнаружена брошенной недалеко от места совершения преступления.
Читайте также:
Ограбление в центре Москвы запечатлели на видео
В Москве девушка ограбила ломбард, выполняя указания мошенников
В Москве налётчик погиб во время ограбления аптеки
Артем Путинцев