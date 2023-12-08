SHOT: На юге Москвы бандиты ограбили перевозившего деньги курьера

В Москве неизвестные преступники ограбили курьера, перевозившего в сумке несколько миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.





Нападение в стиле 90-х произошло вечером 7 декабря на улице Мусы Джалиля, недалеко от станции метро «Шипиловская». Бандиты «подрезали» автомобиль курьера, обстреляли его из травматического оружия, а затем похитили из салона несколько сумок с наличными деньгами. Перевозчик денег получил ранение, сейчас он находится в больнице.