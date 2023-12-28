SHOT: В Москве полиция задержала Вандама с наркотиками

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В Москве задержали человека по имени Вандам Янов с пакетом наркотиков, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, Вандам был задержан в районе Чертаново Центральное.
Во время патруля улиц правоохранители остановили подозрительного молодого человека. Он сильно занервничал, и было принято решение обыскать его. В результате, у него был обнаружен пакет с белым порошком, который отправили на экспертизу.
Выяснилось, что задержанный — 20-летний гражданин Украины.
В настоящий момент правоохранители устанавливают все детали произошедшего, находка проходит экспертизу.
Напомним, ранее в Екатеринбурге ребенок отравился найденными наркотиками родителей и попал в реанимацию.
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Во время патруля улиц правоохранители остановили подозрительного молодого человека. Он сильно занервничал, и было принято решение обыскать его. В результате, у него был обнаружен пакет с белым порошком, который отправили на экспертизу.
В настоящий момент правоохранители устанавливают все детали произошедшего, находка проходит экспертизу.
Напомним, ранее в Екатеринбурге ребенок отравился найденными наркотиками родителей и попал в реанимацию.
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Евгения Парфентьева