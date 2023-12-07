SHOT: В Улан-Удэ при взлёте загорелся самолёт, но никто не пострадал

Фото: iStock/Elijah-Lovkoff
Грузовой самолёт Ту-204 загорелся при взлёте в аэропорту Улан-Удэ, сообщил Telegram-канал SHOT. К счастью, борт удалось экстренно посадить — пострадавших нет.
С первых минут полёта у лайнера начал гореть левый двигатель. Экипаж принял решение сбросить топливо, для минимизирования аварии и благополучно вернулся в аэропорт.
После того, как экипаж судна сообщил диспетчерам о возгорании, все службы аэропорта «Байкал» были приведены в состояние повышенной готовности: на взлëтно-посадочной полосе приземления аварийного борта ждали несколько пожарных машин и автомобилей скорой помощи.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил о нештатной посадке пассажирского самолета в аэропорту Южно-Сахалинска из-за проблем с шасси. Во время полета возникли проблемы с давлением в правом шасси. В ответ на эту ситуацию были мобилизованы экстренные службы, подготовленные к возможной аварийной посадке.
Читайте также:
Названа причина аварийной посадки самолета в аэропорту Южно-Сахалинска
Российский транспортный самолет Ил-76МД загорелся на военном аэродроме в Душанбе
В аэропорту Пулково загорелся самолет, летевший в Арабские Эмираты
Артем Путинцев