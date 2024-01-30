Сиделка дома престарелых задушила постояльца во время бритья

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В Солнечногорске Московской области сиделка дома престарелых задушила 89-летнего мужчину. Женщина получила год обязательных работ. Об этом сообщает MK.ru.
По информации издания, россиянин оказался в доме престарелых в ноябре 2021 года. Мужчина страдал от многих заболеваний, в том числе деменцией. Недавно он перенес инсульт. Отмечается, что он мог агрессивно себя вести.
В декабре сиделка начала брить его, придерживая за горло. Через время пенсионер перестал подавать признаки жизни. Заметив это, женщина вызвала начальство и сотрудников охраны. В отношении женщины возбудили уголовное дело.
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Алина Юрчак