Сильный пожар произошёл на подмосковном складе

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Пожар случился на складе компании «Газдевайс», которая занимается производством счётчиков газа в Ленинском городском округе — недалеко от Видного.
Shot пишет, что на место пожара готовится вылетать вертолёт На данный момент площадь возгорания — 2 тысячи кв.м.
Ранее в Еравнинском районе Бурятии на одном из производственных объектов ГОК «Озерный» произошёл пожар. В результате ЧП никто не пострадал, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Озерной горнорудной компании.
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Ранее в Еравнинском районе Бурятии на одном из производственных объектов ГОК «Озерный» произошёл пожар. В результате ЧП никто не пострадал, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Озерной горнорудной компании.
«В Еравнинском районе Бурятии на одном из производственных объектов Озерной горнорудной компании произошло возгорание. На месте работают пожарные. Пострадавших нет», — цитирует агентство заявление компании.Также пожар в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ удалось локализовать на площади около 22 000 квадратных метров, сообщили в телеграм-канале МЧС России.
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Мария Фирсова