СК: Сотрудницу Роспотребнадзора в Москве убили из-за опрятного внешнего вида

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Убитая в Москве сотрудница Роспотребнадзора стала жертвой преступника из-за своего опрятного внешнего вида, об этом сообщили в Следственном комитете.
По информации следствия, 37-летний уроженец Дагестана увидел прилично одетую женщину на западе Москвы. Ей оказалась сотрудница Роспотребнадзора Наталья Радченко. Посчитав, что у неё с собой много ценных вещей, обвиняемый набросился на неё и убил. Тело женщины обнаружил случайный прохожий 18 сентября.
Подозреваемого задержали уже на следующий день. Он сознался в совершении преступления и заявил, что сделал это на фоне внезапно возникшей неприязни к незнакомке, а также в надежде обокрасть её.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное из корыстных побуждений» и «Разбой». В СК заявили, что учитывая наличие достаточной доказательной базы, было принято решение передать уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
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Подозреваемого задержали уже на следующий день. Он сознался в совершении преступления и заявил, что сделал это на фоне внезапно возникшей неприязни к незнакомке, а также в надежде обокрасть её.
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Евгения Парфентьева