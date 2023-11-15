Скорая помощь оставила пострадавшего умирать после травмы головы

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В Москве мужчина умер после того, как скорая помощь решила не забирать пострадавшего. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По информации портала, 39-летнего мужчину без сознания на одной из столичных улиц обнаружили прохожие. Оказалось, что он получил травму головы. Прибывшие на место инцидента медики решили ограничиться визуальным осмотром пострадавшего и не стали его госпитализировать.
Кроме того, на место прибыли сотрудники полиции. Пострадавший попросил довезти его до ближайшего гаражного кооператива, после чего скрылся в неизвестном направлении.
Через несколько часов мужчина был обнаружен мертвым. Следственный комитет проводит проверку в отношении правоохранителей и медиков.
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Кроме того, на место прибыли сотрудники полиции. Пострадавший попросил довезти его до ближайшего гаражного кооператива, после чего скрылся в неизвестном направлении.
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Анастасия Крестьянова