Следователь ФСБ Чабан раскрыл подробности госизмены журналиста Сафронова

Фото: iStock/irene_rebrova
Иван Сафронов — журналист и бывший советник главы «Роскосмоса» — передавал немецкой и чешской разведкам секретные данные. Об этом рассказал в документальном фильме «Дело Сафронова» на телеканале «Россия 24» следователь ФСБ России Александр Чабан, пишет РБК.
Как пояснил журналисту Эдуарду Петрову замначальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России, ещё с 2012 года Сафронов сотрудничал с Мартином Ларышем, которого российские спецслужбы считают сотрудником чешской разведки, и передавал ему данные о спутниках Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ.
В конечном итоге, подчеркнул следователь, переданные сотрудникам разведки Чехии данные использовались НАТО.
Кроме того, рассказал Чабан, Сафронов раскрыл «абсолютно секретные» сведения о ходе российской сухопутной операции в Сирии агенту разведки ФРГ, политологу Демури Воронину в конце 2015 года. По данным следствия, за них ему заплатили порядка 200 долларов.
Как утверждает следователь ФСБ, размер вознаграждения высчитывался, исходя из объема текста, написанного Ворониным. Он отметил, что Сафронов выполнил около семи заданий, полученных от Воронина. В частности, ему поручали собрать данные о поставках российских С-300 и «Панцирь-С1» в Сирию, сведения о военных базах в Центральной Азии и о мощностях железнодорожных войск РФ.
Сам Иван Сафронов на все обвинения в том же самом документальном фильме заявил, что «не продавал, не предавал родину и не собирается делать этого в будущем».
Напомним, Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Тогда в ФСБ заявили, что журналист «Коммерсанта» четыре года собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО сведения, составляющие гостайну. В итоге, суд признал его виновным в госизмене и приговорил к 22 годам лишения свободы. По имеющейся информации, Сафронов отбывает наказание в колонии строгого режима №7 в Красноярском крае.
Читайте также:
Приговор Ивану Сафронову оставили в силе
Появились подробности по делу советника «Роскосмоса» Сафронова
Политолога Воронина приговорили к 13 годам за госизмену
«Это были военные спутники, которые выполняли определённые задачи, очень важные, для в первую очередь Главного разведывательного управления Генерального штаба», — сказал Чабан.
Кроме того, рассказал Чабан, Сафронов раскрыл «абсолютно секретные» сведения о ходе российской сухопутной операции в Сирии агенту разведки ФРГ, политологу Демури Воронину в конце 2015 года. По данным следствия, за них ему заплатили порядка 200 долларов.
Как утверждает следователь ФСБ, размер вознаграждения высчитывался, исходя из объема текста, написанного Ворониным. Он отметил, что Сафронов выполнил около семи заданий, полученных от Воронина. В частности, ему поручали собрать данные о поставках российских С-300 и «Панцирь-С1» в Сирию, сведения о военных базах в Центральной Азии и о мощностях железнодорожных войск РФ.
Сам Иван Сафронов на все обвинения в том же самом документальном фильме заявил, что «не продавал, не предавал родину и не собирается делать этого в будущем».
Напомним, Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Тогда в ФСБ заявили, что журналист «Коммерсанта» четыре года собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО сведения, составляющие гостайну. В итоге, суд признал его виновным в госизмене и приговорил к 22 годам лишения свободы. По имеющейся информации, Сафронов отбывает наказание в колонии строгого режима №7 в Красноярском крае.
Читайте также:
Приговор Ивану Сафронову оставили в силе
Появились подробности по делу советника «Роскосмоса» Сафронова
Политолога Воронина приговорили к 13 годам за госизмену
Артем Путинцев