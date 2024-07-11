Следователи в Приморье задержали мигранта, оскорблявшего местных жителей

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Следователи в Приморье задержали мигранта, нецензурно и оскорбительно высказавшегося о русских в процессе конфликта с местными жителями на парковке в Артеме. Об этом информирует СУСК РФ по Приморскому краю.
Отмечается, что 20-летний уроженец иностранного государства подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, которые направлены на разжигание ненависти либо вражды по признакам национальности).
Согласно информации ведомства, 8 июля текущего года в городе Артем подозреваемый высказывал угрозы применения насилия в отношении местных жителей. Уточняется, что мужчина задержан, его заключат под стражу.
Ранее сообщалось, что массовая драка с участием мигрантов и жителей Краснодара произошла на детской площадке в микрорайоне Пашковка.
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Согласно информации ведомства, 8 июля текущего года в городе Артем подозреваемый высказывал угрозы применения насилия в отношении местных жителей. Уточняется, что мужчина задержан, его заключат под стражу.
Ранее сообщалось, что массовая драка с участием мигрантов и жителей Краснодара произошла на детской площадке в микрорайоне Пашковка.
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Екатерина Коршунова