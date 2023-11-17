Слесарь из Мурманской области попытался совратить школьницу с помощью песни

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В Мурманской области слесарь бульдозерного цеха пытался совратить школьницу с помощью модной песни, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 37-летний мужчина очень хотел провести время с несовершеннолетней девушкой и решил, что наилучшим способом будет притвориться таким же молодым и современным. На просторах интернета он нашёл рэпера Scally Milano и его песню, в которой исполнитель рассказывает про разные виды плотских утех.
Дождавшись, пока жена и ребёнок уснут, слесарь засел на сайт знакомств. Там он нашёл 14-летнюю школьницу и поприветствовал её первыми строками из песни рэпера.
Однако, школьница творчество исполнителя и подобный вид ухаживаний не оценила. Теперь в отношении 37-летнего россиянина возбуждено уголовное дело.
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Дождавшись, пока жена и ребёнок уснут, слесарь засел на сайт знакомств. Там он нашёл 14-летнюю школьницу и поприветствовал её первыми строками из песни рэпера.
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Евгения Парфентьева