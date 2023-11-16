Собака президента Молдавии Майи Санду покусала главу Австрии Ван дер Беллена

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Собака молдавского президента Майи Санду, пёс по кличке Кодруц, укусила её коллегу — главу Австрии Александера Ван дер Беллена, приехавшего с визитом в Кишинев. Об этом сообщает «Российская газета».
Инцидент произошел во время прогулки во дворе здания администрации президента Молдавии. Александр Ван дер Беллен попытался погладить собаку, но та неожиданно зарычала и укусила его за руку. Майя Санду, придерживавшая собаку в этот момент, не успела вмешаться.
Позже, на встрече с председателем молдавского парламента Игорем Гросу, президент Австрии был замечен с пластырем на руке. Глава Молдавии, в свою очередь, объяснила поведение своего пса тем, что он испугался большого количества людей.
Ранее «Радио 1» сообщило, что в США число агентов секретной службы, пострадавших на территории Белого дома из-за укусов пса президента США Джо Байдена по кличке Коммандер, достигло одиннадцати человек.
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Позже, на встрече с председателем молдавского парламента Игорем Гросу, президент Австрии был замечен с пластырем на руке. Глава Молдавии, в свою очередь, объяснила поведение своего пса тем, что он испугался большого количества людей.
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Артем Путинцев