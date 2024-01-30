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Соседи с топорами и битами напали на россиянку вчетвером и попытались убить ее питбуля

В Иркутской области соседи напали на хозяйку питбультерьера с битами и топорами
30 января 2024, 10:14
Фото: istock / A_N

Фото: istock / A_N

В Иркутской области соседи напали на женщину и ее питбультерьера с битами и топорами, пытаясь убить её пса. Жильцы дома не хотят жить с собакой бойцовской породы, поэтому решили устроить самосуд. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Пострадавшая по имени Ксения рассказала изданию, что нападения начались еще в октябре 2023 года. Тогда соседка впервые напала на нее с электрошокером, а собака в ответ укусила нападавшую. Женщина получила ранения, после чего соседи начали караулить ее.

Они неоднократно пытались напасть на Ксению, пока не застали ее врасплох. Россиянка рассказала, что рано утром она пошла гулять с собакой и на нее попытались напасть две женщины. Она спряталась в тамбуре магазине, но позже к нападавшим присоединилась еще два человека. Они пытались ударить пса битой и топориком.


Затем им удалось отнять собаку и отнести ее на помойку, где продолжили избивать животное.

По словам Ксении, медики скорой помощи доставили её в больницу, где наложили несколько швов. У собаки ветврачи диагностировали множественные гематомы и рваную рану головы.

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В Подмосковном кафе армяне отбили в драке у земляков участника СВО
Регнум: в кафе в Чехове армяне отбили в драке у земляков участника спецоперации
30 января 2024, 09:58

Фото: istock / Andranik Hakobyan

В подмосковном Чехове армяне отбили в кафе «Вояж» в драке у земляков участника спецоперации, который вернулся в отпуск для лечения после полученного ранения. Об этом информирует агентство «Регнум».

По данным издания, конфликт произошел в ночь с 13 на 14 января. В Сети появилось видео, на котором видно, как за российского военного вступаются армяне. Директор кафе, который является одним из зачинщиков, заявил агентству, что в тот день ему было все равно, чьи интересы отстаивать. Как считает директор, виновен тот, кто пытался избить человека толпой.

«Увидел, как два армянина толкали русского. Он был в обычной гражданской одежде. Мы с работниками подскочили, когда завязалась серьезная драка. Все были пьяны. Боец СВО был с другом, но его друг за него не заступился, а только кричал, что он из ФСБ», — рассказал изданию участник инцидента.
Он также уточнил, что в не был в курсе того, что пострадавший является военнослужащим. Директор отметил, что никто не угрожал и не оскорблял россиянина.

Как утверждает хозяин кафе, он лично развел конфликтующие стороны и проконтролировал, чтобы они разъехались.

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В страшной аварии на Минском шоссе Подмосковья скончался водитель
30 января 2024, 09:41

Фото: istock / conejota

Грузовик снёс седан на платном участке Минского шоссе в Подмосковье. В результате ДТП погиб один человек. Об этом сообщает Телеграм-канал «112».

Аварию запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как на пункте оплаты грузовик на большой скорости таранит седан. Вероятно, водитель легкового автомобиля перепутал полосы для въезда.

60-летний водитель легковушки погиб на месте. 55-летняя пассажирку госпитализировали в тяжелом состоянии.

В обстоятельствах ДТП разберутся дорожные службы.

Ранее сообщалось, что спасатели помогли выбраться людям из деблокированной машины в результате ДТП в городском округе Люберцы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#дорожные службы
#авария
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В частном доме в Дмитрове нашли марихуану и оборудование для её выращивания
30 января 2024, 09:16

Фото: Фотобанк МО/Артём Рязанцев

Марихуану и оборудование для выращивания кустов конопли обнаружили полицейские Дмитровского городского округа в одном из частных домов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе обыска был обнаружен специальный ящик для рассады, ультрафиолетовые лампы, электронные весы, а также мешок с веществом растительного происхождения. По заключению эксперта, вещество является марихуаной», — отмечается в сообщении.
Полиция задержала хозяина дома, им оказался 45-летний москвич. Мужчина заявил, что выращивал марихуану для личного потребления, а оборудование заказал по интернету.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков» и отправили под домашний арест.

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#дмитровский городской округ
#наркотики
#полиция
#криминал
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Спасательное судно не смогло подойти к застрявшему во льдах танкеру РФ
Спасательное судно не смогло подойти к застрявшему в Охотском море танкеру
30 января 2024, 07:44

Фото: istock / Tenedos

Спасательное судно «Берингов пролив» не смогло подойти вплотную к танкеру «Остров Сахалин». Об этом информирует РИА Новости.

Причиной этому стала большая сплоченность льда

«Капитан спасателя осуществляет плавание во льдах по наиболее безопасному маршруту, обходя крупные ледяные поля», — заявил начальник Морского спасательного подцентра (МСПЦ) в Южно-Сахалинске Марк Корженко.
Он отметил, что, по данным владельца судна, экипажу ничего не угрожает, а запасы провизии и топлива в достаточном количестве.

Танкер «Остров Сахалин» с 19 членами экипажа на борту направлялся с Камчатки в Находку, но застрял в 24 километрах от города Эсаси на острове Хоккайдо. К нему был направлен японский спасательный ледокол «Тэсио», но на ночь работа была приостановлена.

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#работа
#судно
#ночь
#новости
#сахалин
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США не отразили удар беспилотника по военной базе, перепутав его со своим
WSJ: Военные США не смогли отразить атаку БПЛА на базу на Ближнем Востоке
30 января 2024, 07:02

Фото: istock / rancho_runner

Американские военные не смогли предотвратить нападение вражеского беспилотника на базу в Иордании из-за того, что спутали запущенный противником дрон со своим. Об этом сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на анонимный источник в военном командовании страны.

Вражеский БПЛА приблизился к своей цели одновременно с возвращением американского БПЛА.

«Возвращение американского дрона привело к некоторому замешательству по поводу того, был ли приближающийся дрон дружественным или враждебным», — уточняет издание.

Напомним, атака и беспилотника на базу США в Иордани произошла 28 января. В результате удара погибли трое американских военных и по меньшей мере 20 были ранены.

Ранее президент США Джо Байден столкнулся с требованиями ответа после удара по базе США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Казахстане из-за взрыва газа частично обрушился жилой дом
В Казахстане из-за взрыва газа частично обрушился дом, два человека погибли
30 января 2024, 04:44

Фото: iStock/Srdjanns74

В ночь на вторник в Карагандинской области Казахстана произошел взрыв газового баллона в многоквартирном жилом доме, в результате чего частично обрушился второй этаж. Два человека погибли, сообщил аким (мэр) Бухар-Жырауского района Аблай Султангали.
По словам акима, инцидент произошел 30 января в 00:07 по местному времени в двухэтажном 12-квартирном жилом доме поселка Ботакара.

«По предварительным данным, газовый баллон взорвался, что привело к частичному обрушению второго этажа, без возгорания. Площадь обрушения уточняется. Имеются предварительные сведения о наличии людей под завалами. На месте инцидента организован оперативный штаб. В ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы 45 человек и 13 единиц техники», — сообщил аким в социальных сетях.
В ходе ночных операций удалось извлечь шестерых человек из-под завалов, их направили в поселковую больницу. Позднее были обнаружены два тела погибших.

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Жителя Приморья оштрафовали на 505 тысяч рублей за стрельбу из автомата
Приморца оштрафовали на 505 тысяч рублей за стрельбу из автомата на дороге
30 января 2024, 03:48

Фото: istock / Konstantin Shashkov

Мужчину, который устроил стрельбу из охолощенного автомата в результате дорожного конфликта в Уссурийске, суд приговорил к штрафу в размере 505 тысяч рублей. По информации полиции Приморья, инцидент произошел на улице Комарова, где водители автомобилей RAM-1500 и Toyota Corolla Axio не смогли договориться о приоритете движения.
В результате расследования стало известно, что водитель RAM-1500 произвел несколько выстрелов в воздух, предположительно, используя охолощенное оружие системы Калашникова. При обыске квартиры и автомобиля подозреваемого полицейские изъяли оружие, 200 боеприпасов и травматический револьвер. Отмечается, что у мужчины не было разрешения на ношение травматического оружия, и оно было изъято.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). В результате следствия была подтверждена причастность мужчины к преступлению против общественной безопасности. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 505 тысяч рублей. Помимо этого, правонарушителя привлекли к административной ответственности за незаконное хранение, ношение и использование огнестрельного оружия.

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WSJ назвала причину выпадения двери во время полета Boeing 737
WSJ: дверь самолета Alaska Airlines могла выпасть из-за незакрепленных болтов
30 января 2024, 00:15

Фото: istockphoto/Diy13

Инцидент с выпавшей дверью из Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, вероятно, связан с неправильной установкой болтов во время сборки, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
По данным источников, в Boeing считают, что сотрудники на стадии производства могли не установить болты на место после переустановки двери. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) провел металловедческий анализ, однако результаты еще не были опубликованы.

Результаты проведенных тестов должны разъяснить, были ли болты на месте в момент инцидента или они отсутствовали.

5 января Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines совершил аварийную посадку в аэропорт Портленда (штат Орегон, США) из-за разгерметизации, что привело к выбросу окна. На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа, и рейс совершался до Онтарио.

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#аэропорт
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#авиакомпании
#сотрудники
#рф
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В Москве строитель принял роды у незнакомки прямо на улице
29 января 2024, 22:25

Фото: iStock/NataliaDeriabina

В Москве строитель принял роды у женщины прямо на улице у отделения полиции, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».  
У женщины начались роды прямо на улице в Молжаниновском районе.

На помощь женщине подоспели строители с ближайшего объекта. Рабочие подогнали машину, положили женщину на утеплитель. Они вызвали скорую помощь, а пока врачи ехали, начали принимать роды у женщины, консультируясь с врачом по телефону.

«Ребенок появился, получилось так, что пришлось взять его на руки. Укутал сразу, достал теплое одеяло, надо было зажать пуповину, спросили у врачей по телефону как. Мы ждали когда придет скорая и тогда уже отдали ее медикам, они перерезали пуповину», — рассказал строитель Сергей, принявший роды у женщины.

Девочку и маму госпитализировали в больницу.

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