Спикер городской думы Североуральска Ильин погиб в ДТП

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Председатель городской думы Североуральска 7 ноября погиб в ДТП. Авария произошла на 15-м километре трассы Серов - Североуральск - Ивдель.
Женщину на скорой помощи доставили в больницу Краснотурьинска, информации о ее состоянии пока не поступало. Сотрудники ГИБДД проводят проверку с целью выяснить все подробности и обстоятельства происшедшего.
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Александр Бойцов