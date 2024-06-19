Стали известны новые обстоятельства убийства Кивы

Фото: РИА Новости/Стрингер
Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива во время покушения был с пистолетом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, в день убийства на месте преступления был найден пистолет ТТ образца 1930 года. Он лежал рядом с телом бывшего депутата Верховной рады. Оружие несколько месяцев находилось на экспертизе. Она показала, что это боевое оружие, которое было заряжено. Скорее всего, оно принадлежало Киве.
Сейчас правоохранительные органы занимаются поиском человека, который продал пистолет. Ему грозит уголовное дело за незаконный оборот оружия.
В январе 2022 года Кива уехал с Украины. В декабре 2023 года окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья.
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Сейчас правоохранительные органы занимаются поиском человека, который продал пистолет. Ему грозит уголовное дело за незаконный оборот оружия.
В январе 2022 года Кива уехал с Украины. В декабре 2023 года окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья.
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Дарья Осипова