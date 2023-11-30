Стало известно, кто мог похитить 8-летнюю девочку в Калужской области

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В Калужской области продолжаются поиски 8-летней девочки, которую похитили по дороге из школы. Предварительно, в похищении подозреваются родственники отца ребенка. Родители в разводе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Сотрудники МВД и волонтеры сейчас ищут ребенка по всему городу. Изучаются камеры видеонаблюдения. По одной из версий, украсть девочку могли родственники её отца. Родители в разводе, а отношения у них натянутые. Сейчас следователи отрабатывают данную версию.
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Элина Позднякова