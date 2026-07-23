Стало известно о жертвах взрыва и пожара в Подмосковье

23 июля 2026, 12:57

Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в многоэтажке Егорьевска

Фото: iStock/DmyTo

В Егорьевске при пожаре в многоквартирном доме, произошедшем после взрыва газового баллона, погиб один человек. Об этом написал глава муниципального округа Дмитрий Викулов в своем канале в мессенджере Max.





По его словам, из здания вывели 28 человек, включая семь детей. Для эвакуированных жильцов развернули пункт временного размещения в школе №4. Также для них подготовили маневренный фонд на случай, если они не смогут вернуться в свои квартиры.



Как сообщил источник ТАСС в оперативных службах, эпицентр взрыва находился на третьем этаже. Предварительно, он не повредил несущие конструкции здания. Представитель Минздрава региона в беседе с агентством добавил, что еще четырех человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.



В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что в тушении пожара участвовали 27 человек и девять единиц техники.