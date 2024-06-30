«Страна.ua»: В Одессе неподалёку от пляжа с купающимися произошёл взрыв

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В Одессе неподалёку от пляжа произошёл мощный взрыв. Столб воды поднялся в воздух в нескольких метрах от берега.
Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Отмечается, что взрыв произошёл совсем рядом с купающимися людьми. По счастливой случайности никто не пострадал. Очевидцы предполагают, что это могла сдетонировать морская мина. Видеокадры взрыва издание опубликовало в своём телеграм-канале.
ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный после начала спецоперации. Украинские мины часто отрываются и взрываются на отмелях. Были случаи, когда смертоносные снаряды выбрасывало на берег. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее указывала, что подобные действия угрожают судоходству и жителям прибрежных регионов из-за неконтролируемого дрейфа мин.
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Александр Бойцов