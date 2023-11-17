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Стрельба в московском метро произошла из-за шаурмы. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Уточняется, что утром 17 ноября 75-летний пенсионер вступил в конфликт с продавцом ларька по продаже фастфуда неподалёку от станции метро «Рязанский проспект». После словесной перебранки мужчина ушёл, но вскоре вернулся с помповым ружьём «Бекас-3». Между мужчинами произошла драка, которая переместилась в вестибюль станции метро. Во время потасовки оружие выстрелило в потолок.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали пенсионера. В результате стрельбы никто не пострадал.
В отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Ранее полиция сообщала, что у стрелка имеется разрешение на хранение оружия, а также удостоверение охранника.
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Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали пенсионера. В результате стрельбы никто не пострадал.
Ранее полиция сообщала, что у стрелка имеется разрешение на хранение оружия, а также удостоверение охранника.
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Анастасия Чинкова