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Суд арестовал россиянина и ещё 24 человека по делу о нападении на церковь

02 февраля 2024, 01:26
Фото: iStock/artisteer

Фото: iStock/artisteer

Суд арестовал 25 человек, в том числе и гражданина РФ, которые ранее были задержаны задержанных по делу о стрельбе в церкви в Стамбуле, сообщает минюст Турции. Ещё 9 человек были отпущены на свободу.
Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что после нападения на церковь в Стамбуле были задержаны 47 человек, среди которых имеются граждане России и Таджикистана.

Напомним, двое вооружённых людей в масках напали на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле, ворвавшись в помещение во время службы около 11:40 в воскресенье, 28 января. В результате происшествия погиб человек, он был военным. Полиция задержала по этому делу двоих подозреваемых.


Ответственность за нападение взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство»*. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление самих боевиков.

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Задержан один из участников нападения на церковь в Стамбуле

В стамбульской католической церкви произошло вооруженное нападение

*Запрещенная в России террористическая организация
#турция
#суд
#россияне
#стрельба
#арест
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Волонтёра Россинскую задержали в Белгороде по подозрению в спонсировании ВСУ
01 февраля 2024, 22:41

Фото: iStock/zoka74

В Белгороде задержали волонтёра, подозреваемую в спонсировании ВСУ, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова адвоката Евгения Соколова.
Подозреваемая Надежда Россинская являлась волонтёром в организации, которая оказывала помощь гражданам, пострадавшим в вооружённом конфликте. Россинская занималась оказанием гуманитарной помощи, поиском пропавших, а также эвакуацией мирных жителей в безопасные зоны.

Как сообщил адвокат Соколов, его подзащитную обвиняют в создании группы в социальной сети, в которой собирались денежные средства для Вооружённым силам Украины, однако, сама Россинская свою причастность к этому сообществу отрицает.

«Завтра будет суд по избранию меры пресечения в Свердловском суде в 11 часов. Будет назначен адвокат. Она сегодня мне позвонила и сказала: «меня задержали». Находится она сейчас в изоляторе временного содержания», — рассказал Соколов.

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#суд
#белгород
#всу
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Крупный пожар на мясном предприятии в Пушкине локализован
01 февраля 2024, 22:13

Фото: пресс-служба МЧС РФ

Пожар на территории мясного предприятия в Пушкинском городском округе удалось локализовать. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления МЧС России по Московской области.
«В 21.35 пожар был локализован. Его площадь составляет 1200 квадратных метров. Горит административное здание на территории мясного предприятия на ул. Соколовской. К тушению огня привлечены 56 спасателей и 20 единиц техники», – информировали в ведомстве.
Ранее сообщалось об угрозе перехода огня на соседние здания.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре Московской области, городское надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. Информации о пострадавших не поступало.

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#мчс
#подмосковье
#московская область
#пожар
#инцидент
#пушкино
#завод
#мясо
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Врача из Петербурга осудили за взятки от призывников
01 февраля 2024, 21:40

Фото: iStock/Zolnierek

В Санкт-Петербурге врача осудили за крупные взятки от призывников, об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Как удалось установить следствию, врач-терапевт Вячеслав Козлов брал взятки от призывников, которые не хотели идти служить в российскую армию. Также известно, что «откосить от армии» у Козлова стоило от 140 до 160 тысяч рублей. В сумме, он получил от своих пациентов взяток на сумму около 450 тысяч рублей.

Козлов свою вину в суде признал, а также сотрудничал со следствием.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года», — сообщает пресс-служба судов в своём Telegram-канале.

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#взятка
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В подмосковном Пушкино горит здание на территории мясного предприятия
01 февраля 2024, 20:20

Фото: iStock/Distortion Media

В подмосковном городе Пушкино произошёл пожар на территории мясного предприятия, об этом сообщает МЧС России в своём Telegram-канале.
Как сообщили в ведомстве, пожар разгорелся в административном здании на территории пушкинского мясного предприятия в Московской области.

«Площадь пожара — 1 000 квадратных метров, есть угроза перехода огня на соседние здания», — уточнили в МЧС.

Также сообщается, что в ликвидации пожара принимают участие 56 специалистов, а также 20 единиц техники.

Напомним, 29 января в московской многоэтажке разгорелся пожар из-за 30-летнего телевизора. Старая техника внезапно взорвалась, воспламенилась, а уже потом огонь быстро перекинулся на навесной потолок.

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#пожар
#подмосковье
#пушкино
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Погиб человек, упавший на пути на серой ветке московского метро
Человек, упавший на рельсы на Серпуховско-Тимирязевской ветке метро, погиб
01 февраля 2024, 18:49

Фото: iStock/maxim4e4ek

Человек, упавший на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, погиб. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал представитель экстренных служб города.
Ранее в Telegram-канале Дептранса Москвы сообщалось, что на центральной части серой ветки метро поезда следуют с увеличенными интервалами из-за падения человека на пути на станции «Чеховская».

Сообщалось, что в павильонах и на станциях линии наблюдается большое скопление людей.

Ранее стало известно, что на станции столичного метрополитена «Нагатинская» женщина родила ребёнка. Это произошло вечером 9 января. Дежурный по станции Сергей Баранов помог женщине, вызвав медработников и огородив на станции место. Мужчина находился с роженицей до прибытия врачей, успокаивая и поддерживая её.

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#происшествие
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Участники протестов в Брюсселе демонтировали и повредили статую XIX века
01 февраля 2024, 17:32

Фото: iStock/sibway

Участники протестов в Брюсселе демонтировали и повредили статую XIX века, стоявшую в центре города. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что сильные повреждения получила статуя механика Бофора. Она является одной из четырёх статуй рабочих, окружающих памятник британо-бельгийскому промышленнику Джону Кокериллу.

Протестующие свалили статую с постамента, а затем бросили её рядом с костром, разожжённым на площади Люксембург перед зданием Европарламента.

На фотографиях видно, что статуя XIX века получила повреждения, а также покрылась копотью от огня.

Памятник был установлен на площади в 1872 году за вклад Джона Кокерилла и рабочих в развитие сталелитейной промышленности Бельгии.

Напомним, что в Брюсселе проходят протестные акции европейских фермеров. Они разожгли костры перед зданием Европарламента, перегородили улицы тракторами и грузовиками, из которых высыпали на дороги сено.

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#протесты
#памятник
#европа
#акции
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Человек упал под поезд на станции метро Чеховская в Москве
01 февраля 2024, 17:28

Фото: iStock/spacedrone808

Человек упал под поезд на станции столичного метрополитена, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, происшествие случилось на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии, на станции метро Чеховская. В настоящий момент на этом участке увеличены интервалы движения поездов.

При этом, о состоянии упавшего под поезд человека пока ничего не сообщается.

Напомним, в августе 2023 года человек упал под пребывающий поезд на станции Лианозово Московской железной дороги. Тогда сообщалось, что машинист заметил упавшего человека, однако, вовремя затормозить не успел. От полученных травм пассажир скончался на месте.

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#метро
#поезд
#пассажир
#москва
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МВД: В Нижнекамске мужчина напал на двух полицейских
01 февраля 2024, 17:18

Фото: iStock/???? ??????

В Нижнекамске мужчина, состоящий на учёте в специализированном учреждении, напал на двух полицейских и ранил их, об этом сообщили в МВД по региону.
По информации ведомства, происшествие случилось около 14:20 часов 1 февраля на автостоянке у полицейского участка.

Неизвестный мужчина с ножом набросился на двух правоохранителей и нанёс им несколько ножевых ранений. Злоумышленника удалось задержать коллегам пострадавших, которые находились неподалёку.

Сообщается, что пострадавшие полицейские госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Также удалось установить, что нападавший — местный житель 1999 года рождения, который состоит на учёте в специализированном медучреждении.

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#полиция
#нападение
#нож
#татарстан
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В Турции вооружённый мужчина взял в заложники работников завода Procter&Gamble
01 февраля 2024, 17:06

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Вооружённый мужчина взял в заложники сотрудников завода Procter&Gamble в Турции, об этом сообщили в турецких СМИ.
Сообщается, что происшествие случилось в турецкой провинции Коджаэли.

В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции. При этом информации о пострадавших, количестве заложников и возможных мотивов преступника пока не поступало.

Напомним, в начале января интернет облетела шокирующая история из курортного турецкого посёлка Кириш. Там, у подножья горы, были обнаружены трупы россиянки и её 15-летней дочери, которые приехали в страну отдохнуть. 16 января тела убитых были перенаправлены в Москву для проведения медицинской экспертизы.

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#турция
#заложники
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