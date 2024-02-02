Суд арестовал россиянина и ещё 24 человека по делу о нападении на церковь

Фото: iStock/artisteer
Суд арестовал 25 человек, в том числе и гражданина РФ, которые ранее были задержаны задержанных по делу о стрельбе в церкви в Стамбуле, сообщает минюст Турции. Ещё 9 человек были отпущены на свободу.
Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что после нападения на церковь в Стамбуле были задержаны 47 человек, среди которых имеются граждане России и Таджикистана.
Напомним, двое вооружённых людей в масках напали на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле, ворвавшись в помещение во время службы около 11:40 в воскресенье, 28 января. В результате происшествия погиб человек, он был военным. Полиция задержала по этому делу двоих подозреваемых.
Ответственность за нападение взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство»*. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление самих боевиков.
Читайте также:
Среди напавших на церковь в Стамбуле есть граждане России и Таджикистана
Задержан один из участников нападения на церковь в Стамбуле
В стамбульской католической церкви произошло вооруженное нападение
Напомним, двое вооружённых людей в масках напали на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле, ворвавшись в помещение во время службы около 11:40 в воскресенье, 28 января. В результате происшествия погиб человек, он был военным. Полиция задержала по этому делу двоих подозреваемых.
Читайте также:
Среди напавших на церковь в Стамбуле есть граждане России и Таджикистана
Задержан один из участников нападения на церковь в Стамбуле
В стамбульской католической церкви произошло вооруженное нападение
*Запрещенная в России террористическая организация
Артем Путинцев