Суд на два месяца арестовал рэпера, который хотел «избить беременную женщину»

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Суд в Москве арестовал рэпера Ислама Закирова (также известного как Рецидив), который заявил во время рэп-баттла, что хочет избить беременную русскую женщину. Об этом сообщает ТАСС.
Следственный комитет возбудил в отношении Закирова уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ о «действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности, совершенных публично» — ему грозит до шести лет тюрьмы.
Исполнитель был задержан сотрудниками полиции 18 декабря. В диалоге с правоохранителями уроженец Красноярского края рассказал, что не имеет определенного места жительства в столице и регулярно путешествует по ночлежкам.
На волне этого дела Versus и другие площадки для рэп-баттлов скрыли все ролики со своих площадок — для отсмотра, модерации и возможного удаления всего, что может попасть под уголовные статьи.
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Артем Путинцев