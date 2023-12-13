Суд приговорил американку к работе в фастфуд-кафе за нападение на сотрудницу

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В сентябре 39-летняя американка Розмари Хейн заказала в кафе быстрого питания Chipotle буррито-боул на вынос. Результат её не устроил, и она попросила переделать блюдо, а через несколько минут вернулась, накричала на менеджера и бросила ей в лицо контейнер с горячей едой.
В итоге судья приговорил Хейн к 180 дням тюрьмы. Однако предложил сократить срок до 60 дней, если та устроится на работу в ресторан быстрого питания на два месяца. Обвиняемая согласилась на это. Довольна приговором осталась и менеджер фастфуда. Она сказала, что предполагала только в лёгкое порицание, которое получит Хейн за своё поведение. А теперь она побудет в шкуре работницы кафе и на себе испытает все прелести общения с капризными клиентами.
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Александр Бойцов