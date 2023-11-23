Суд в Киеве оставил Коломойского* в СИЗО до 2 марта

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Шевченковский районный суд Киева продлил рассмотрение уголовного дела олигарха Игоря Коломойского* до 2 марта 2024 года, об этом сообщает телеканал «Общественное».
«Шевченковский районный суд Киева 23 ноября продлил досудебное расследование по делу Игоря Коломойского* до 2 марта 2024 года включительно», - прокомментировали ситуацию на сайте украинского телеканала.
Напомним, Коломойского* арестовали на 2 месяца 2 сентября, однако, в ноябре суд решил продлить его арест ещё на два месяца. Его обвиняют в мошенничестве и легализации чужого имущества. Расследованием дела Коломойского* занимается Служба безопасности Украины.
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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
Евгения Парфентьева