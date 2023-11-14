Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который совратил двух девочек

Фото: iStock/BrianAJackson
Новгородский областной суд вынес приговор жителю Санкт-Петербурга, который совратил двух несовершеннолетних, об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Новгородский областной суд признал жителя г. Санкт-Петербург виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», - прокомментировали ситуацию в суде.
Читайте также:
Школьница из Москвы заявила, что её пытались изнасиловать на концерте Костюшкина
Учительница совратила ученика после концерта Лил Уэйна
Житель Курской области убил мать, дочь и жену, которая отказала ему в сексе
Евгения Парфентьева