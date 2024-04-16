Суд вынес приговор блогеру-сыроеду Лютому, заморившему голодом месячного сына

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Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор блогеру-сыроеду Максиму Лютому, заморившему голодом своего месячного ребёнка. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.
Решением суда блогеру было назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима и со штрафом в размере 100 тысяч рублей.
Ранее Лютому было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса России: о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть и о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Расследованием уголовного дела занималось региональное управление Следственного комитета. На время следствия мужчину арестовали. Ему провели психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой он был признан вменяемым. Он полностью признал вину в содеянном.
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Ранее Лютому было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса России: о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть и о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Расследованием уголовного дела занималось региональное управление Следственного комитета. На время следствия мужчину арестовали. Ему провели психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой он был признан вменяемым. Он полностью признал вину в содеянном.
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Анастасия Чинкова