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Суд вынес приговор фигурантам кражи спирта для напитка «Мистер сидр»

29 февраля 2024, 17:00
Фото: iStock/artisteer

Фото: iStock/artisteer

Генеральная прокуратура Российской Федерации вынесла приговор фигурантам дела о краже спирта, в результате употребления которого погибло более 40 человек. Речь идет о бывшем сотруднике полиции Иване Гребенкине и еще двух подсудимых, говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, Гребенкин, занимавший должность ответственного за охрану склада ГУ МВД по Самарской области, допустил на объект других обвиняемых и помог им вывезти шесть тысяч литров спирта. Изначально злоумышленники считали, что похищаемый спирт пригоден для производства алкогольной продукции. Однако на самом деле они украли этиловый спирт, не предназначенный для пищевых целей и опасный для здоровья человека.

Похищенный спирт был позднее использован при изготовлении напитка «Мистер сидр», что привело к массовому отравлению людей в нескольких регионах России. От употребления суррогата пострадали более 100 человек, из которых 46 скончались.


В ходе судебного заседания бывшему полицейскому Гребенкину было назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. Два других подсудимых получили сроки в 3 года и 3 месяца, а также 3 года и 6 месяцев в исправительных колониях общего и строгого режимов соответственно.

Суду предстоит вынести приговор производителю напитка «Мистер сидр» Анару Гусейнову, который всё ещё находится под следствием.

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#приговор
#наказание
#спирт
#кража
#отравление
#генпрокуратура
#самарская область
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На Украине продолжают расследование гибели помощника Залужного Частякова
29 февраля 2024, 17:24

Фото: iStock/Akintevs

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины продолжает расследование смерти помощника бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на ведомство.
Напомним, Частяков погиб от взрыва гранаты во время празднования своего Дня рождения 7 ноября 2023 года. Позже выяснилось, что взрывоопасные боеприпасы были подарком. Его Частякову преподнёс старший помощник Александр Тимченко вместе с бутылкой коньяка.

У ГБР Украины осталось несколько версий смерти Частякова. Одной из них называют неосторожное обращение с взрывоопасными боеприпасами.

При этом, процессуальные действия в отношении главного подозреваемого — Тимченко — «пока не противоречит принципам и требованиям уголовного процессуального законодательства».

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#украина
#смерть
#валерий залужный
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В петербургском порту на утилизируемом ледоколе «Ермак» загорелся мусор
29 февраля 2024, 16:41

Фото: Пресс-служба МЧС Санкт-Петербурга

В порту Санкт-Петербурга разгорелся пожар на утилизируемом ледоколе «Ермак», об этом сообщил начальник пресс-службы городского ГУМЧС Андрей Литовка в Telegram-канале ведомства.
«На причале находится дизель-электрический ледокол «Ермак», который находится на утилизации, происходит горение на нижней палубе – в помещении на площади 20 квадратных метров горит мусор», — сообщил Литовка.

Он также отметил, что это судно находилось на утилизации.

К ликвидации пожара привлекли 12 единиц техники и 46 человек. По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал.

Информация о старте возгорания на ледоколе поступила в 11:23, а в 16:24 стало известно о локализации пожара.

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#пожар
#санкт-петербург
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Человек упал на пути в столичном метро на станции фиолетовой линии
Движение на фиолетовой ветке метро Москвы останавливали из-за человека на путях
29 февраля 2024, 16:38

Фото: iStock/spacedrone808

Движение поездов было временно остановлено на Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена из-за человека на путях. Об этом сообщили в дептрансе Москвы. В настоящее время движение полностью восстановлено.
«Таганско-Краснопресненская линия (7): нет движения поездов от «Баррикадной» до «Текстильщиков» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в Telegram-канале ведомства.

О состоянии упавшего на пути человека не сообщается. ЧП удалось быстро устранить. В настоящее время поезда двигаются согласно обычному графику.

Напомним, 5 февраля в метро столицы произошла аналогичная ситуация. Человек упал на пути на Кольцевой линии.

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#чп
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#telegram
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Помилованный экс-участник СВО жестоко убил двоих человек
В Якутии экс-участника СВО подозревают в жестоком двойном убийстве
29 февраля 2024, 16:18

Фото: iStock/FOTOKITA

Бывший участник СВО подозревается в жестоком убийстве двух человек, сообщает СУ СК России по Республике Саха (Якутия).
В ведомстве сообщают, что помилованный боец распивал спиртные напитки со своим товарищем ночью 24 февраля в частном доме последнего. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора и мужчина нанес оппоненту удар ломом по голове. От полученных травм пострадавший скончался.

На этом бывший участник СВО не остановился. После убийства он отправился к соседке, с которой у него прежде не складывались отношения, и зарубил ее.
Дом злоумышленник пытался поджечь.

Следствие установило, что ранее задержанный уже был судим и отбывал наказание в колонии, но был помилован из-за участия в спецоперации.

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#удар
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В Самаре вынесли приговор фигурантам дела об отравлении «Мистером Сидром»
29 февраля 2024, 15:27

Фото: iStock/FOTOKITA

Три фигуранта дела о хищении метилового спирта, который использовался в напитке «Мистер Сидр» получили сроки в колонии, об этом сообщает Генеральная прокуратура России в своём Telegram-канале.
Напомним, в июне 2023 года в нескольких регионах России произошли массовые отравления. Выяснилось, что все пострадавшие пили слабоалкогольные напиток «Мистер Сидр». В результате, жертвами некачественного сидра оказались свыше 40 человек, ещё более сотни потребителей пострадали.

Следствие установило, что сотрудник полиции и его знакомые организовали хищении шести тысяч литров спирта со склада.

«В течение трех недель в дни дежурств полицейский несколько раз пропускал грузовой автомобиль на территорию охраняемого объекта, где его соучастники – отец и сын с помощью насоса перекачивали жидкость в приготовленные пустые емкости, а затем вывозили», — уточнили в ГП.

Преступники были уверены, что воруют этиловый спирт. Позже его продали для производства «Мистера Сидра». Однако, на самом деле, на складе хранился опасный для человека метиловый спирт.

В результате, суд приговорил бывшего полицейского к 3,6 годам колонии общего режима, а его подельников — к 3,6 и 3,3 годам колонии общего и строго режима.

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#смерть
#напитки
#суд
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«Преступная гостеприимность»: Женщина прописала 11 тысяч мигрантов в своих квартирах
Жительница Обнинска зарегистрировала в своих квартирах 10 593 мигрантов
29 февраля 2024, 15:23

Фото: istock / vichinterlang

Жительница Калужской области прописала 11 тысяч мигрантов в своих квартирах.

Как сообщает Телеграм-канал Baza, 73-летняя жительница Обнинска Татьяна К.прописывала в своем жилье приезжих с 2009 года. По словам пенсионерка, делает она это бесплатно и, таким образом, помогает работягам получить российское гражданство, а заодно привлекает рабочую силу в регион.

По данным из Обнинского суда, в двух квартирах за 15 лет зарегистрировалось 10 593 человека. За этот период в отношении «добродушной» хозяйки возбудили шесть уголовных дел по незаконной прописке жильцов, общая сумма штрафа составляет 1 миллион 440 тысяч рублей. Из них пенсионерка выплатила только 150к.

Отмечается, что психиатрическая экспертиза, сделанная в 2014 году показала, что женщина здорова.

Теперь россиянке запретили регистрировать в одной из своих квартир больше шести человек, в другой – больше пяти.

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#гражданство
#жильё
#пенсионерка
#регион
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Забетонированных отца и сына обнаружили в квартире в Ростовской области
29 февраля 2024, 15:21

Фото: сайт СК РФ

В Ростовской области сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после того, как в квартире были найдены тела забетонированных мужчин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении СК РФ по региону.
Предварительно уточняется, что обнаружены тела хозяина квартиры и его сына. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия. В ближайшее время будут проведены медицинская и молекулярно-генетическая судебные экспертизы.

Также проводится анализ данных о семье, а также информации из учреждений, которые оказывают психиатрическую и наркологическую помощь.

Отмечается, что сотрудников СК РФ вызвали соседи, которые почувствовали запах бетона. После взлома квартиры перед полицейскими предстал импровизированный самодельный склеп из гипсокартона, который был залит бетоном. Внутри замурованы два тела. В таком состоянии они пролежали несколько месяцев. Хозяйка квартиры, пребывавшая в неадекватном состоянии, была задержана полицейскими.

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#ск рф
#происшествие
#полиция
#убийство
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В Москве задержали главреда «Новой газеты»* Сергея Соколова
29 февраля 2024, 15:13

Фото: iStock/BrianAJackson

В Москве задержали главного редактора «Новой газеты»* Сергея Соколова, об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
По информации СМИ, Соколова доставили в отделение полиции для составления административного протокола по статье «Дискредитация Вооружённых сил РФ».

Сообщается, что причиной возбуждения дела стала одна из статей издания.

Рассмотрение дела об административном правонарушении состоится в Перовском районном суде Москвы.

Напомним, ранее руководитель движения «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский призвал проверить на дискредитация российской армии вернувшегося в РФ бизнесмена Михаила Фридмана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#журналист
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В Москве мужчина выстрелил в фельдшера, который приехал к нему по вызову
29 февраля 2024, 14:44

Фото: iStock/Iulianna Est

На востоке Москвы мужчина выстрелил в фельдшера, который приехал оказывать ему помощь. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».
Отмечается, что скорая помощь прибыла по вызову в 1-й Зборовский переулок. Фельдшер начал оказывать помощь мужчине, но пациент резко достал травматический пистолет и выстрелил в него. Другой сотрудник скорой помощи смог оперативно обезвредить стрелка и оказать помощь своему коллеге.

Дело под свой контроль взяла Преображенская межрайонная прокуратура, которая приступила к установлению всех обстоятельств произошедшего. Также производится контроль над ходом доследственной проверки.

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