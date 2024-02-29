Суд вынес приговор фигурантам кражи спирта для напитка «Мистер сидр»

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Генеральная прокуратура Российской Федерации вынесла приговор фигурантам дела о краже спирта, в результате употребления которого погибло более 40 человек. Речь идет о бывшем сотруднике полиции Иване Гребенкине и еще двух подсудимых, говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, Гребенкин, занимавший должность ответственного за охрану склада ГУ МВД по Самарской области, допустил на объект других обвиняемых и помог им вывезти шесть тысяч литров спирта. Изначально злоумышленники считали, что похищаемый спирт пригоден для производства алкогольной продукции. Однако на самом деле они украли этиловый спирт, не предназначенный для пищевых целей и опасный для здоровья человека.
Похищенный спирт был позднее использован при изготовлении напитка «Мистер сидр», что привело к массовому отравлению людей в нескольких регионах России. От употребления суррогата пострадали более 100 человек, из которых 46 скончались.
В ходе судебного заседания бывшему полицейскому Гребенкину было назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. Два других подсудимых получили сроки в 3 года и 3 месяца, а также 3 года и 6 месяцев в исправительных колониях общего и строгого режимов соответственно.
Суду предстоит вынести приговор производителю напитка «Мистер сидр» Анару Гусейнову, который всё ещё находится под следствием.
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Суду предстоит вынести приговор производителю напитка «Мистер сидр» Анару Гусейнову, который всё ещё находится под следствием.
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Сергей Калугин