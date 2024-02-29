Суд вынес приговор фигурантам кражи спирта для напитка «Мистер сидр»

Генеральная прокуратура Российской Федерации вынесла приговор фигурантам дела о краже спирта, в результате употребления которого погибло более 40 человек. Речь идет о бывшем сотруднике полиции Иване Гребенкине и еще двух подсудимых, говорится в Telegram-канале ведомства.