Суд во Франции выдал ордер на арест Асада, обвиняемого в химатаке в 2013 году

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Суд во Франции выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада, об этом сообщает AFP.
Сирийского лидера обвиняют в применении химического оружия в 2013 году.
Помимо президента, Франция выдала ордеры на арест ещё четырех человек, которых обвиняют в применении химоружия. В их числе родной брат Асада - Махер Асад, командующий Республиканской гвардией Сирии.
Имена ещё двух сирийских генералов, на которых выдал ордер французский суд, в агентстве не уточняют.
Напомним, Башир Асад поддержал проведение специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что впервые после начала спецоперации прибыл в Россию. По его словам, Сирия поддерживает СВО, направленную против неонацистов и старых нацистов.
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Помимо президента, Франция выдала ордеры на арест ещё четырех человек, которых обвиняют в применении химоружия. В их числе родной брат Асада - Махер Асад, командующий Республиканской гвардией Сирии.
Напомним, Башир Асад поддержал проведение специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что впервые после начала спецоперации прибыл в Россию. По его словам, Сирия поддерживает СВО, направленную против неонацистов и старых нацистов.
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Евгения Парфентьева