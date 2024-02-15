Суд заочно арестовал актёра Панина* за призывы к терроризму

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Гагаринский суд Москвы принял решение о заочном аресте актёра Алексея Панина* по делу о призывах к терроризму, об этом сообщает «РИА Новости».
Панин* будет арестован на два месяца с момента экстрадиции в Россию, либо со дня задержания на территории РФ.
Панин* уехал из России ещё в 2020 году и поселился в Испании. С началом специальной военной операции он неоднократно высказывался против проведения специальной военной операции, российских властей и Вооружённых сил РФ.
В ноябре 2023 года актёр похвастался получением гражданства США. Он запостил в интернет фотографию с американским паспортом напротив украинского флага.
Читайте также:
Актёр Алексей Панин* получил гражданство США
Алексея Панина* задержали в Эстонии, его могут депортировать в Россию
Baza: Панин* раскрыл обстоятельства своего задержания в Таллине
*Признан иностранным агентом на территории РФ
Панин* уехал из России ещё в 2020 году и поселился в Испании. С началом специальной военной операции он неоднократно высказывался против проведения специальной военной операции, российских властей и Вооружённых сил РФ.
Читайте также:
Актёр Алексей Панин* получил гражданство США
Алексея Панина* задержали в Эстонии, его могут депортировать в Россию
Baza: Панин* раскрыл обстоятельства своего задержания в Таллине
*Признан иностранным агентом на территории РФ
Евгения Парфентьева