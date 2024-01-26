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Сжёгшие пенсионерку в Подмосковье подростки назвали заказчика преступления

Подростки, поджёгшие дом пенсионерки в Егорьевске, назвали Шария заказчиком
26 января 2024, 15:13
Фото: iStock/Donte Tatum

Фото: iStock/Donte Tatum

Подростки, которые подожгли дом пенсионерки в Подмосковье, назвали блогера Анатолия Шария заказчиком преступления. об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
Напомним, смертоносный пожар в частном доме подмосковного города Ступино разгорелся в ночь на 22 декабря. Когда огонь был ликвидирован, спасатели обнаружили обугленный труп 73-летней хозяйки дома. Выяснилось, что пожар произошёл из-за бутылки Молотова, которую швырнули в окно. Два дня спустя по подозрению в поджоге задержали троих подростков 16-ти, 17-ти и 18-ти лет.

Тогда задержанные сообщили, что получили заказ на поджог через мессенджер, но имени заказчика не знают.


Как сообщает SHOT, позже подростки заявили, что убийство женщины им заказал блогер Анатолий Шарий. Финальной целью была модератор канала «Труха Барселона» по имени Людмила, с которой у Шария разгорелся конфликт. Однако, организаторы убийства просчитались, и подростки сожгли в доме не Людмилу, её тётю.

Также сообщается, что эти же самые подростки неоднократно пытались поджечь и другую недвижимость, принадлежащую Людмиле.

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Диетолог рассказал, чем опасен полный отказ от жирной пищи
Диетолог Денисова заявила, что из-за недостатка жиров страдают кожа и зрение
26 января 2024, 16:02

Фото: istock / Daria Kulkova

Кандидат медицинских наук и врач-диетолог Наталья Денисова в беседе с «АиФ» рассказала россиянам о последствиях полного исключения жирных продуктов из рациона.

Согласно исследованиям, жиры, как и белки с углеводами жизненно необходимы человеку. Важно, чтобы эти жиры были правильные. Врач заявила, что нехватка жиров в рационе приводит к дефициту веществ, которые необходимы для поддержания функций клеточных мембран. Дефицит жиров также затрудняет всасывание витаминов A, D, E и K.

«Правильными» жирами являют те, которые содержится в натуральных растительных маслах холодного отжима, рыбе, орехах и авокадо. Эти продукты содержат большое количество омега-3 и омега-6, антиоксидантов и витаминов группы В. Эти вещества необходимы для работы мозга, нервной системы и баланса гормонов в организме.

Денисова пояснила, что если у человека наблюдается постоянно ощущение холода, быстрая утомляемость и боль в суставах, выпадение волос и сухость кожи и падение зрения, это может говорить о нехватке полезных жиров в организме и в таком случае стоит обратить внимание на пересмотр рациона питания.

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#еда
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В Вологодской области ищут опасного преступника - участника СВО
26 января 2024, 15:40

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Вологодской области полиция разыскивает вооруженного преступника - участника специальной операции, который сбежал во время предоставленного отпуска. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по региону.
Согласно сообщению, 39-летний Александр Куртышев отбывал наказание за тяжкое преступление. Он подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону спецоперации. Вернувшись в январе домой в отпуск, мужчина сбежал. Сейчас он находится на территории Бабаевского района. Он также совершил очередное преступление.

В ведомстве предупреждают, что мужчина может иметь при себе холодное или огнестрельное оружие. Он имеет нестабильную психику и представляет опасность для людей.

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#контракт
#минобороны
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В Клину спасатели помогли водителю иномарки, перевернувшейся при ДТП
26 января 2024, 15:25

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли водителю иномарки, перевернувшейся при ДТП на крышу. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
На федеральной автомобильной дороге А-108 в городском округе Клин на повороте в деревню Семенково внедорожник Volvo вылетел со скользкой трассы в кювет и перевернулся на крышу. Об этом сообщили очевидцы.

«Выяснилось, что до приезда специалистов экстренных служб 55-летний водитель смог самостоятельно выбраться из салона перевертыша. Прибыв на место аварии, работники противопожарно-спасательной службы отключили аккумуляторную батарею автомобиля во избежание возгорания топлива», — рассказал замначальника ПСЧ-313 Юрий Терентьев.

Стоит отметить, что спасатели психологическую поддержку пострадавшему. В медицинском помощи мужчина не нуждался - отделался сильным испугом.

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#дтп
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Потерявшегося в подмосковной электричке той-терьера Арчи вернули хозяину
26 января 2024, 15:21

Фото: Istockphoto / Hanna Bohdan

Той-терьер по кличке Арчибальд, который потерялся в электричке на станции «Чехов», благополучно воссоединился с хозяином. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Благодаря неравнодушию моих коллег из транспортной полиции по Центральному федеральному округу пёс вернулся к своему хозяину. Почти неделю владелец терьера вместе с волонтёрами искал питомца, но только после обращения к нашим сотрудникам поиски увенчались успехом», – написала Волк в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что инцидент произошёл 16 января. Хозяин ехал вместе с питомцем в электричке и поругался с другим пассажиром. Мужчину высадили из вагона, а пёс остался внутри. Позднее выяснилось, что хозяин был высажен вместе с собакой. Однако той-терьер был без поводка и незаметно забежал обратно в поезд.

Хозяин искал животное больше недели. Несколько раз ему звонили мошенники, уверяя, что нашли Арчи, и просили денег.

Как рассказала Волк, полицейские установили, что той-терьера видели на станциях «Чехов» и «Серпухов». Питомца забрали со станции в Серпухове неравнодушные граждане и на время приютили в деревне Сандарово.

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Семья лидера банды, нападавшей на белгородцев, получила российское гражданство незаконно
На силовиков, выдавших паспорта РФ семье главаря банды из Белгорода, завели дело
26 января 2024, 15:17

Фото: istock / blinow61

Следователи в Белгороде возбудили уголовное дело о халатности в отношении полицейских, которые помогли с получением гражданства РФ семье лидера банды, нападавшая на прохожих. Об этом стало известно Телеграм-каналу Mash.

Источник рассказал, что семейство главаря банды переехало с Украины в Белгородскую область в 2011 году. Весной 2022 они подавали документы получение гражданства Российской Федерации в отдел МВД по Дзержинскому району, где указали адрес временной регистрации в деревне Прудково Калужской области. Фактически семья там не жила , что должны били проверить сотрудники правоохранительных органов.

Сейчас в отделении, где им были выданы паспорта РФ, проводится проверка. Полицейским, которые причастны к этому, грозит арест до трех месяцев, штраф или исправительные работы сроком до года.

Напомним, в Белгороде появилась группа несовершеннолетних, толпой нападавшая на прохожих. Они избивали и издевались над людьми, снимая все на видеокамеру.

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На Кубани будут судить мать, избившую дочь за желание погулять вечером
СК: на Кубани будут судить женщину, избившую дочь за желание погулять вечером
26 января 2024, 15:01

Фото: istock / evgenyatamanenko

На Кубани осудят мать за избиение малолетней дочери, которую она не хотела отпускать вечером гулять. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в Телеграм-канале.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года в Курганинске. Девочка хотела пойти гулять, а мать была против. Во время ссоры она вытолкнула ребенка из квартиры на лестничную площадку, где кинула на пол. Девочка упала и ударилась затылком о бетонный пол. После чего россиянка продолжила ее избивать, а затем оставила дочь одну в подъезде без обуви. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка вместе с жестоким обращением (статья 156 УК РФ).

До этого стало известно, что за угрозы ножом шестилетней падчерице-инвалиду волгоградке предъявили обвинения. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#ребёнок
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Дрон ВСУ сбросил боеприпас на пенсионерку с козой в Белгородской области
26 января 2024, 14:46

Фото: iStock/NatureNow

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на пенсионерку с козой в Белгородской области, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, трагедия произошла у хутора Лозовая Рудка, который расположен в нескольких километрах от российско-украинской границы.

Пожилая женщина гуляла с козой на опушке, как вдруг услышала над своей головой жужжание. Посмотрев наверх, пенсионерка поняла, что над ней кружит беспилотник.

Женщина решила попытаться спастись и начала убегать от дрона, устройство последовало за ней. В результате, беспилотник настиг её на кладбище, где и сбросил мины. Через некоторое время трупы пенсионерки и её козы обнаружил местный фермер.

Как сообщил источник СМИ, оператор беспилотника, предположительно, не нашёл военных, и решил сбросить боеприпасы хотя бы на кого-нибудь.

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#беспилотник
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#белгород
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Подростки сожгли бабушку коктейлем Молотова в Подмосковье
26 января 2024, 14:43

Фото: iStock/Kara Capaldo

В подмосковном Ступино подростки бросили в окно частного дома бутылку с зажигательной смесью, после чего разгорелся сильный пожар, в котором погибла пожилая женщина. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, пожар произошёл в ночь на 22 января. Одноэтажный деревянный дом полностью выгорел, так же огонь затронул и два соседних дома. После того, как пожарные справились с огнем, в доме обнаружили тело 73-летней женщины. Позже эксперты выяснили, что пожар произошел из-за бутылки с зажигательной смесью, которую забросили в дом, разбив окно.

Уже через два дня полиция задержала троих подозреваемых 16-ти, 17-ти и 18-ти лет. Все они живут в Коломне, не учатся и не работают. А в Ступино приехали специально для того, чтобы совершить поджог. Они получили заказ через мессенджер и утверждают, что не знают имени заказчика.

По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям. Единственному совершеннолетнему участнику поджога грозит до 20 лет лишения свободы.

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Российского школьника задержали из-за одного комментария
В Красноярске задержали школьника из-за комментария о якобы готовящемся теракте
26 января 2024, 14:40

Фото: istock / ???? ??????

В Красноярске задержали подростка из-за комментария в социальной сети «ВКонтакте» о якобы готовящемся теракте. Об этом сообщает Телеграм-канал Kras Mash.
По данным издания, местных жителей напугало сообщение в одной из групп соцсети. Неизвестный заявил, что в учебном заведении готовится нападение.

Администрация красноярской школы № 134 опровергла информацию, тем самым успокоив родителей и детей. Тем не менее, в этот момент один из учеников присоединился к беседе, сказав что угроза якобы реальна.

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались информатором и провели допрос. Школьник сказал, что сделал это в шутку. В настоящее время несовершеннолетнего отпустили.

Ранее попавший в больницу 12-летний подросток рассказал о покусавшей его мачехе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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