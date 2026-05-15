Таксист изнасиловал и убил уснувшую пассажирку в Челябинске

15 мая 2026, 19:06

В Челябинске таксист изнасиловал и убил уснувшую пассажирку. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в своем телеграм-канале.





По версии следствия, 22 мая 2025 года в полицию обратилась мать пропавшей 24-летней девушки. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент её отъезда от одного из городских заведений на автомобиле, водителем которого оказался 37-летний местный житель.



Таксист напал на спящую пассажирку, изнасиловал и задушил ее. После содеянного преступник вывез тело в лес, похитил телефон жертвы и скрылся.



Расследование уголовного дела уже завершили. Мужчине предъявили обвинения по статьям об убийстве, сопряженном с изнасилованием, и краже с причинением значительного ущерба.