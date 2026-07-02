Таксист спас россиянку от киберпреступников

02 июля 2026, 14:56

Таксист спас жительницу Кубани от мошенников, убедив не отдавать 5,8 млн рублей

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Краснодарском крае таксист спас 53-летнюю жительницу Успенского района от кибермошенников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в своем телеграм-канале.





По данным ведомства, женщине позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками военкомата, и предложили оформить пенсию по потере кормильца. Затем с ней связался лжеправоохранитель, заявивший о взломе ее личного кабинета на «Госуслугах». Он убедил снять 5,8 млн рублей в банке и передать их курьеру.



Затем женщина вместе с дочерью вызвала такси. Водитель услышал их разговор и объяснил, что они находятся под влиянием мошенников. Мужчина убедил пассажирок не отдавать сбережения и обратиться в полицию.



Возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется розыск причастных к преступлению.