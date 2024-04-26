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Таксиста застали за мастурбацией рядом с детской школой искусств в Подмосковье

В Наро-Фоминске заметили удовлетворявшего себя у детской школы искусств таксиста
26 апреля 2024, 18:09
Фото: iStock/Yaraslau Saulevich

Фото: iStock/Yaraslau Saulevich

В Наро-Фоминском городском округе Подмосковья был замечен таксист, который занимался самоудовлетворением рядом с детской школой искусств, пишет Telegram-канал «Новости Наро-Фоминска».
Местные жители поселка Калининец застали мужчину в момент, когда он стоял на улице, и прикрывал свои действия дверью машины.

Отмечается, что напротив также находится детская школа искусств под названием «Классика».



Ранее в Петербурге произошел аналогичный случай. Таксист занялся мастурбацией в салоне автомобиля перед пассажиркой и ее пятилетним сыном. Мужчина при этом задавал пассажирке непристойные вопросы.

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#жители
#мужчина
#машины
Суд в ЮАР приговорил девять человек почти к 11 тысячам годам тюрьмы
26 апреля 2024, 17:23

Фото: iStock/Rawf8

Суд в провинции Гаутенг в Южно-Африканской Республике вынес приговор девятерым лицам, осужденным по 391 пункту обвинения в отмывании денег, мошенничестве и подделке документов, пишет РИА Новости.
Тринадцать обвиняемых в общей сложности получили 10 939 лет лишения свободы за указанные преступления, включая отмывание денег, мошенничество, подделку документов и разглашение информации.

Двое из них скончались во время судебного процесса, а двое выступили в качестве свидетелей. Обвиняемые были также признаны виновными в нарушении законов о регистрации рождения и смерти, идентификации, адвокатах, а также в содействии другим лицам в получении выгоды от незаконной деятельности.

Всего против них возбуждено 23 уголовных дела, связанных с мошенническими действиями по возврату налога на добавленную стоимость. Ущерб налоговой службе ЮАР составил 300 миллионов рандов (около 15,9 миллиона долларов).

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#мошенничество
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#минобороны
#юар
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«Настоящие герои не носят масок»: дворник в Петербурге вытащил из пожара людей
В Питере дворник по трубе забрался в горящее здание и спас трех женщин
26 апреля 2024, 17:12

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Санкт-Петербурге дворник по трубе забрался в горящее здание и спас трех женщин. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

По данным канала, во время пожара жительницы дома оказались заблокированы в квартирах из-за настигшего их огня и дыма. Окно было единственным путем наружу. Дворник увидел, что женщинам нужна помощь. Он быстро поднялся по трубе и помог горожанкам, вытаскивая их на карниз.

Благодаря неравнодушному мужчине они отделались только испугом. Всего сотрудниками МЧС было спасено девять человек.

Ранее в Луховицах джип столкнулся с грузовиком и фургоном, водителя внедорожника зажало в кабине. ДТП с участием фургона Peugeot Boxer, грузовика DAF и джипа Toyota RAV4 произошло на 130 километре трассы М-5 «Урал» на территории городского округа Луховицы, 74-летнего водителя внедорожника зажало в кабине смятым металлом, на помощь ему пришли спасатели. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#спасатели
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#мчс
#дворник
#мужчина
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В Луховицах джип столкнулся с грузовиком и фургоном, водителя внедорожника зажало в кабине
26 апреля 2024, 17:05

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса МО

ДТП с участием фургона Peugeot Boxer, грузовика DAF и джипа Toyota RAV4 произошло на 130 километре трассы М-5 «Урал» на территории городского округа Луховицы, 74-летнего водителя внедорожника зажало в кабине смятым металлом, на помощь ему пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«С сообщением о попутном столкновении трёх автомобилей на трассе М-5 в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили очевидцы аварии. Работники противопожарной спасательной службы незамедлительно прибыли на место, отключили аккумулятор машины, чтобы не начался пожар и с помощью гидравлического инструмента освободили водителя внедорожника и оказали ему первую помощь», — говорится в сообщении.
Затем спасатели переложили пострадавшего на носилки и передали прибывшей бригаде скорой помощи. Мужчину увезли в Луховицкую районную больницу, остальным участникам ДТП помощь врачей не понадобилась.

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#луховицы
#дтп
#спасатели
#мособлпожспас
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Уроженца Украины задержали в Ростовской области по делу о вымогательстве
ФСБ: украинец вымогал у сына военного 300 тыс. руб. за выкуп отца из плена ВСУ
26 апреля 2024, 16:54

Уроженца Украины задержали сотрудники ФСБ за попытку вымогательства 300 тысяч рублей у жителя Ростовской области в обмен на освобождение его отца, который находится в плену в ВСУ, пишет ТАСС.
Задержанный, родившийся в 1986 году и проживавший в Белокалитвинском районе Ростовской области, предложил сыну российского военного свои услуги по освобождению его отца. Он требовал 300 тысяч рублей и намекал на возможность включения отца в обменные списки. После отказа россиянина он снизил свои требования до 50 тысяч рублей и угрожал избить сына военного, однако тот обратился в ФСБ.

Сотрудники ФСБ выявили шантажиста, провели обыск и обнаружили его приверженность неофашистским организациям. У него изъяли фашистскую атрибутику. Кроме того, он ранее привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование татуировок с нацистской символикой и был неоднократно судим за умышленное причинение вреда здоровью, кражу, мошенничество, грабеж, незаконный оборот взрывных устройств и самоуправство.

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело в отношении задержанного по статьям о вымогательстве и покушении на мошенничество.

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#мошенничество
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#сотрудники
#грабёж
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Замглавы УМВД задержан за пьяную езду в Кировской области
26 апреля 2024, 16:52

Фото: iStock/andon iliev

Заместитель начальника УМВД по Кировской области задержан пьяным за рулём, пишет Mash.
По данным Telegram-канала, сотрудники ДПС его не узнали. В результате полковника оформили по всем правилам, он уволен.

Машину Андрея Воронова остановили с 22 на 23 апреля, когда он возвращался с отдыха в Киров. Полковник сразу начал угрожать инспекторам и размахивать перед ними удостоверением.

Сотрудники ДПС пригласили Воронова на медосвидетельствование, где выяснилось, что в его крови 0,35 промилле алкоголя. По данным канала, все могло бы закончиться иначе, но патрульные не сразу поняли, что перед ними начальник, а когда все же узнали его, решили, что это подстава.

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#мвд
#фсб
#задержание
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USA Today: 74-летняя американка с огнестрельным оружием ограбила банк
26 апреля 2024, 16:17

Фото: iStock/QunicaStudio

В Штатах 74-летняя женщина стала жертвой мошенников и решила ограбить банк.
Об этом сообщает USA Today. Жительница штата Огайо ограбила кооперативный банк, угрожая сотрудникам оружием.

После того, как ей отдали деньги, она скрылась с места преступления на машине без номеров. Несмотря на то, что пожилая женщина была в маске, силовики быстро ее вычислили.

Когда сотрудники полиции пришли к ней домой, она сразу же признала вину и сдалась. Отмечается, что ранее фигурантка уголовного дела не имела проблем с законом.

По словам ее родственников, незадолго до ограбления банка, женщина стала жертвой мошенников. Также они рассказали, что она звонила им с заявлением, что ограбит банк, но они не приняли ее слова всерьёз.

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#сша
#ограбление
#пенсионерка
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Пилотов авиакомпании S7 ослепили лазером в небе
26 апреля 2024, 15:58

Фото: iStock/nitimongkolchai

Пилотов российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.
По информации портала рейс следовал из Волгограда в Москву. На подлете к российской столице командир воздушного судна сообщил в внештатной ситуации. Из ближайших домов в сторону Boeing 737-800 был направлен лазер зеленого цвета.

На выполнение полета авиакомпании S7 инцидент не повлиял. Экипаж благополучно посадил самолет, никто не пострадал.

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#самолет
#инцидент
#авиакомпании
#москва
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Появилось видео «родового гнезда» арестованного замглавы Минобороны Иванова
Mash: стоимость особняка Иванова близится к двум миллиардам рублей
26 апреля 2024, 15:34

Фото: IStock/bastan

Стоимость особняка экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова оценивается примерно в два миллиарда рублей, пишет Mash.
По данным Telegram-канала, «родовое гнездо» арестованного Иванова, площадь которого составляет восемь гектаров, находится в Панкратове на берегу Волги. Там восемь спален и 40-метровая ванная комната. Особняк сделан по образу знаменитой усадьбы Знаменское-Раёк.

Площадь самого дома не превышает трёх тысяч квадратных метров. В подвале — четыре склада для мебели и два для продуктов. Рядом с ним находятся парк с фонтаном.
Как пишет Mash, землю для имения в 2019 году купила связанная с Ивановым фирма «Волжский берег». Учредитель компании — Сергей Бородин, сейчас он тоже арестован в рамках уголовного дела замминистра.

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#минобороны рф
#тимур иванов
#дом
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На Сахалине школьники травили двух девочек и сняли видео с символикой нацистов
26 апреля 2024, 15:23

Фото: istock / Paolo Cordon

Группа школьников на Сахалине подвергла травле двух девочек, снимая происходящее на видео и вставляя цифровой код с нацистскими лозунгами, после чего выложила издевательства в интернет, пишет Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».
Инцидент произошел 24 апреля на детской площадке на Первомайской улице в Холмске. Предположительно, все участники травли учатся в четвертом классе школы № 6. Дети издевались над девочками, заставляли их лаять, пытались отобрать телефон, и обливали их водой из бутылки.

В начале видео, которое сами подростки разместили в соцсетях, было вставлено предложение с цифровым кодом, содержащим нацистский лозунг.

Пресс-служба областной прокуратуры заявила, что уже начала проверку по факту опубликованной записи.

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