Таксиста застали за мастурбацией рядом с детской школой искусств в Подмосковье

Фото: iStock/Yaraslau Saulevich
В Наро-Фоминском городском округе Подмосковья был замечен таксист, который занимался самоудовлетворением рядом с детской школой искусств, пишет Telegram-канал «Новости Наро-Фоминска».
Местные жители поселка Калининец застали мужчину в момент, когда он стоял на улице, и прикрывал свои действия дверью машины.
Отмечается, что напротив также находится детская школа искусств под названием «Классика».
Ранее в Петербурге произошел аналогичный случай. Таксист занялся мастурбацией в салоне автомобиля перед пассажиркой и ее пятилетним сыном. Мужчина при этом задавал пассажирке непристойные вопросы.
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Отмечается, что напротив также находится детская школа искусств под названием «Классика».
Ранее в Петербурге произошел аналогичный случай. Таксист занялся мастурбацией в салоне автомобиля перед пассажиркой и ее пятилетним сыном. Мужчина при этом задавал пассажирке непристойные вопросы.
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Артем Кузьмин